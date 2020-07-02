自由開講》為台灣提出一個假設

陳慶坤

中國全國人大常委會昨表決通過「港版國安法」，引起美國搶先祭出制裁取消香港特殊地位；歐盟執委會主席也對北京提出警告，恐面臨負面後果。聯合國人權理事會上，德法紐澳等27國也發表共同聲明表達嚴重的關切。

其次，非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）將派遣代表駐台，與台灣發展長期關係；捷克新任參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）宣布將在8、9月訪台。他們都顯示一個強烈的訊息：友好台灣，向國際社會表達不受中國威脅和干涉的訊號。

索馬利蘭外長穆雅辛（H.E Yasin Hagi Mohamoud）今年2月訪台時晉見總統蔡英文。（外交部提供）

中國繼爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）之後，天災人禍不斷，中國共產黨卻變本加厲倒行逆施；習近平以「中國夢」企圖爭霸世界的野心圖窮匕見，將危及世界與台灣的安全，導致天怒人怨。但國際局勢對台灣來說，「這是最壞的時代，也是最好的時代」。「和平」不在台灣的手裡，因應外在環境的變化，我的假設（hypothesis）如下：

一、若有很多國家希望與台灣建交，那麼民進黨政府是要以中華民國的名號訂立關係，或以台灣？或以中華民國台灣？ 二、中共武統台灣兩岸發生戰爭，戰爭很快結束，台灣勝利了。民進黨政府是繼續寄居在中華民國的殼？還是宣布台灣獨立？

「九二共識，一中各表」已成歷史文獻；「一國兩制」又是台灣無以接受的事實（香港即是明證）。那麼民進黨政府，面對國際未來變化是否有一套可行性的因應之道？還是，繼續以中華民國招搖撞騙？

修憲只是緩兵之計，唯有制憲才是康莊大道。面對詭譎多變的國際局勢，或台灣民意傾向，目前對台灣是大有可為，若依然還深陷藍綠惡鬥之中，無以跳脫，必然錯失良機。

二十世紀戰後七Ｏ年代之後，世界各殖民地、半殖民地紛紛脫離帝國殖民宣布獨立，唯台灣當時仍然籠罩在蔣介石的白色恐怖戒嚴之中，與世界這股民族獨立運動潮流脫節。

進入二十一世紀，台灣的最大夢魘中國共產黨有可能崩潰（物極必反）。台灣民族覺醒要擺脫的，已經不是中國國民黨的宰制，而是比他們更可怕的兄弟檔－－中國共產黨。那麼，誠如美國前國安顧問葉望輝認為「台灣還沒準備好」，這句話道盡了台灣目前的困境！

（大學助理教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法