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自由開講》捷克：對歐外交灘頭堡，宜加碼超前部署

2020-07-03 14:58
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吳兆熊

根據新聞報導，經立法院游習堃院長力邀，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）在6月9日宣佈，計畫由商務代表團和科學家陪同，自8月30日到9月5日正式訪問台灣。外交部發布新聞稿表示歡迎，並強調議長來訪將有助於台捷雙方國會交流、開展各項合作。游院長也計劃邀請維特齊議長到立法院演講，這將是台灣歷史上劃時代的一刻。

捷克國會拒絕中國干預內政，捷克參議院5月20日以50比1壓倒性票數通過決議，支持議長維特齊（Miloš Vystrčil）率團訪台。（圖擷取自Miloš Vystrčil臉書）

維特齊議長的來訪，固然具有為前任議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）完成未竟之志的意味——前議長原訂今年台灣大選後在2月訪台，卻在出發前不幸猝逝，隨後其遺孀及女兒公開指控柯佳洛之死與中國惡劣施壓有關。但維特齊議長本人也是非常反中共，他曾義憤填膺地公開說，作為獨立自主國家的捷克，不應在強權壓迫下屈服，應彰顯捷克前總統哈維爾（Václav Havel）精神，延續捷克重視自由、民主及人權的傳統。

維特齊議長在記者會上分享以台捷兩國國旗象徵友好的蛋糕，並引用哈維爾總統的名言。（取自Radek Bartoníček推特）

維特齊議長在9日宣布訪台的記者會上，展示了一個結合我國國旗和捷克國旗圖樣的蛋糕，蛋糕上還引用了捷克前總統哈維爾的話：「自由與生命一樣珍貴」（Svoboda má takevou cenu, jakou máme my sami）。其實，在維特齊議長尚未宣布行程之前，捷克參議院已在5月20日以50：1的絕對多數，通過提案支持參議長訪台，所以議長此行是有捷克國家的法律基礎的，中國蠻橫施壓反對，只是曝露其野蠻作風。

捷克和台灣沒邦交，為什麼對我們這麼友善？我們從遠因和近因來探討。

捷克和台灣兩者在近代史的命運非常相似

在二次大戰前，捷克斯洛伐克受軸心國納粹德國所操控，正如台灣在日本大帝國所管轄下。二戰結束後，捷克斯洛伐克被以蘇聯為首的共產主義國家所控制，在鐵幕内，捷克人民沒有自由、民主、人權，秘密警察到處橫行——這也是戰後中國國民黨掌控下的台灣，一黨專政的寫照。

在1968年春天，捷克斯洛伐克發生「布拉格之春」（Prague Spring）改革運動，但沒過幾個月，就被蘇聯派遣華沙公約國20萬大軍壓制下來。這跟台灣的二二八起義中，台灣人反抗陳儀貪汙腐敗的政府，但卻遭蔣介石派遣軍隊到台灣清鄉大屠殺一樣。

之後，捷克斯洛伐克進入一個遭共產主義深深牢控的黑暗時期，任何參與「布拉格之春」運動者和其家屬都被列入黑名單中，受到不平等的待遇。台灣也是這樣，在1949至1987年，總共長達38年的白色恐怖中，蔣介石操生殺大權，警備總部半夜來抓人，濫用軍法入人於罪。

1989年，捷克斯洛伐克爆發「天鵝絨革命」（Velvet Revolution），終結了共產政權。稍後在1992年，該國分成捷克和斯洛伐克兩國。台灣在1987 年廢除戒嚴令，1992年刑法第一百條（有關内亂罪）也經過修改，廢除思想罪，從此台灣才開始進入自由、民主、人權法治的國度。

雖然捷克的近代史和台灣非常相似，但這並不是他們對台灣這麼友善的主要原因。因為捷克人當中，熟悉台灣近代悲慘歷史的人，實在少之又少。那麼為什麼維特齊議長要來訪台？最主要的原因倒是習近平的鴨霸外交政策。

中國撒錢招攬買辦和戰狼式外交，引發捷克人的憤慨

有上面近代史的背景認知，我們就比較能了解近因。二戰後，捷克變成共產國家，因此和中國一同在鐵幕内，也就有邦交。在捷克終結了共產政權之後，和中國邦交仍然維持，一直相安無事。習近平上台之後，野心勃勃，在許多國家大肆撒錢收買政客。從天鵝絨革命之後，捷克一直遵守哈維爾總統的路線，都是反對共產主義，致力維護人權。突然間，2015年捷克政情起了變化，當年9月3日中共在天安門廣場舉行「慶祝抗戰勝利70週年大閱兵」，捷克總統齊曼（Miloš Zeman）出現在閱兵台上——他是歐盟所有國家中唯一參加的元首級賓客。他和現任總理巴比斯（Andrej Babiš）也都是捷克政壇最親中的人物。

伴隨著收買政客的另一個策略是戰狼式外交，對他國兇悍、耍無賴。隨著中國霸權主義興起，中共伸出魔掌，頻頻干涉捷克的外交，因而激起捷克人對中國的憤慨與不滿。捷克前議長柯佳洛受到中國大使無理施壓，以致不幸猝死，因此繼任的維特齊議長要為他完成遺志。捷克人由於在過去受夠了蘇俄的掌控，深惡痛絕，現在面對這個自以為老大哥的中國處處頤指氣使，更是咬牙切齒，激起捷克人要愛護自己國家的主權和尊嚴，看到台灣勇敢對抗中共，引起共鳴，也因此捷克參議院以50：1的絕對多數，支持維特齊議長訪台。

加碼超前部署

維特齊議長不顧北京政府反對，毅然決然要來訪，並且將有商務代表團和科技人員陪同，將開展台捷雙方合作與互動，這是非常好的開始。在科技合作方面，張豐麟已在《自由廣場》有〈捷克議長訪台 談航太產業合作可能性〉一文談及台捷航太產業合作的可能性，這是非常專業的建言。根據最新報導，已經有超過50家企業和研究機構報名隨行，期望能獲得合作計劃。這是我國對歐洲外交的灘頭堡，蔡英文政府一定早已動起來在做超前部署，自不在話下。這裡我想從庶民的角度所察覺到的，做兩個建議供大家參考。

（1） 最好要有一兩個計劃能得到立杆見影的成效

維特齊議長這次破天荒訪台，其實受到總統齊曼和總理巴比斯的強力反對，因此我們要讓議長回國的時候，帶回實惠可行的合作計劃，才能斷絕反對者的悠悠之口。而且這次訪台是劃時代之舉，台捷沒有邦交，卻以參議院議長之尊來訪，他的滿載而歸一定會使歐洲其他國家刮目相看。但我們必須考慮到，很多合作計劃從開始起草擬構到交出成果，總得要三至五年的時間，到時初始的熱度也都冷卻大半。因此在台捷雙方籌畫合作時，最好挑出一兩個計劃，注重在能見度，有立杆見影的成效。這種高效率的計劃有點類似我們在武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情正在肆虐的時候，我們的國家隊在短時間内組裝好口罩製造機，從原本需要進口口罩，在幾個月内變成捐贈口罩到世界各地，這種高效率是全世界有目共睹的。

（2） 有可續性的增加台捷兩國人民互動的計劃

捷克和台灣一樣是高科技國家，有很多籌畫的合作泰半是和高科技有關，這是無庸置疑的；而且對兩國互惠，也一定是高價值的。問題是，這些執行計劃的單位，有的是大學研究室，或是企業的研發部門、商務機構的企劃室等等。對一般老百姓來講，都是看不到、聞不到的，有合作跟沒合作都一樣總是無感。筆者建議一個有可續性的、能增加台捷兩國人民情感互動的計劃，就是在捷克設立一個「台灣夜市」（Taiwan Night Market）之類的聚落，讓捷克人不必出國就能親身體會台灣的文化，例如：美食、台灣水果、藝術品，介紹台灣旅遊，甚至邀請藝術團體來表演，等等。以互惠原則，我們也邀請捷克在台灣設立捷克或中歐的文化中心。

這兩個建議只不過是筆者粗略的構想，意在拋磚引玉，希望能觸動高手激盪出更周延的計劃。捷克是我們在歐洲外交的灘頭堡，我們應謹慎地計劃。

（美國大學名譽教授）

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