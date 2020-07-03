TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由開講》國民黨不要再欺負農民了

2020-07-03 12:31
Facebook Twitter LINE

王銘傑

昨天立法院三讀通過《農田水利法》，正式讓沉痾已久的水利會改制為公務機關，有許多基層農民對於這樣的改制，都非常的高興，因為農田水利會淪為地方綁樁、派系把持，只照顧特定人士的例子已經太久，所以只有成為公務機關，才能被全民監督，讓所有的農民都受到照顧。

但是沒想到的是，國民黨委員似乎不願意正視農民所遇到的困境，依然配合少數人士，想要操弄民粹，跟著一起大喊民進黨「強奪農民私產」、「強奪農民自治權」，甚至操作成水利會私產被強奪，以後換人民的私產被強奪，甚至要針對修法提出釋憲，讓許多農民都非常失望。

立法院臨時會2日三讀通過農田水利法草案，水利會資產、負債由政府概括承受。（資料照）

我在嘉義鄉下長大，家裡世代務農現在也回家幫忙，我們基層農民都知道，水利會在過去雖然也受到農委會的補助，但因為無法監督，造成財務的運用非常不透明，背後的利益非常龐大，有許多人為了競爭，甚至特意將土地分割增加投票數，來讓自己順利當選，當選以後，更是只把補助用在聽話的產銷班上，壯大他們，如此的惡性循環下，派系勾結也越來越深，難道這樣的「自治」可以算是自治嗎？

更重要的是，因為每個地區農會補助差不多，造成許多都市化的城市，都會區農民雖少，但財務卻很好，可以用來蓋農會大樓等等，反而鄉下我們「真」農民越多的地方，卻連水利設施都處理不好，這樣真的可以照顧農民嗎？

另外說到私產的部分，這些人更是胡說八道，根據瑠公農田水利會出版記載，水利會一開始的設施是地方仕紳、農民一起出錢，日本政府買下，皆屬官有，是國民黨來台後，為了攏絡農民而撥給水利會管理，這樣真的可以算私產嗎？更何況，國民黨後來也發現給水利會管理問題重重，只是要改的時候遇到嚴重反對，想改卻不敢改。

終於，民進黨說到做到鼓起勇氣，為了我們農民做這些國民黨想做，卻又不敢做的事情，解決這些沉痾，國民黨應該要支持才對，沒想到他們竟然不僅不准人家做，還要拚命反對，實在是讓人看不出來他們是否有在為農民打算。

不過或許這也是國民黨會大敗的原因吧，因為他們總是看不見時代的潮流，永遠只記得往日的光輝，想要依賴那些過去的地方派系，不真心與民意站在一起，才會一次又一次的受到人民的唾棄。

希望國民黨能夠懸崖勒馬，站在基層農民這一邊，如果繼續隨著少數的特定人，繼續欺負我們這些善良的農民，有一天，你們一定會自食今天所種下的惡果，被農民掃進歷史的塵埃裡，跟那些利用農民在獲取利益的少數人一樣。

我想說的是：未來期待我們農民的生活會越來越好，我農民，我驕傲。

（回鄉青農）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.