自由開講》國民黨不要再欺負農民了

王銘傑

昨天立法院三讀通過《農田水利法》，正式讓沉痾已久的水利會改制為公務機關，有許多基層農民對於這樣的改制，都非常的高興，因為農田水利會淪為地方綁樁、派系把持，只照顧特定人士的例子已經太久，所以只有成為公務機關，才能被全民監督，讓所有的農民都受到照顧。

但是沒想到的是，國民黨委員似乎不願意正視農民所遇到的困境，依然配合少數人士，想要操弄民粹，跟著一起大喊民進黨「強奪農民私產」、「強奪農民自治權」，甚至操作成水利會私產被強奪，以後換人民的私產被強奪，甚至要針對修法提出釋憲，讓許多農民都非常失望。

立法院臨時會2日三讀通過農田水利法草案，水利會資產、負債由政府概括承受。（資料照）

我在嘉義鄉下長大，家裡世代務農現在也回家幫忙，我們基層農民都知道，水利會在過去雖然也受到農委會的補助，但因為無法監督，造成財務的運用非常不透明，背後的利益非常龐大，有許多人為了競爭，甚至特意將土地分割增加投票數，來讓自己順利當選，當選以後，更是只把補助用在聽話的產銷班上，壯大他們，如此的惡性循環下，派系勾結也越來越深，難道這樣的「自治」可以算是自治嗎？

更重要的是，因為每個地區農會補助差不多，造成許多都市化的城市，都會區農民雖少，但財務卻很好，可以用來蓋農會大樓等等，反而鄉下我們「真」農民越多的地方，卻連水利設施都處理不好，這樣真的可以照顧農民嗎？

另外說到私產的部分，這些人更是胡說八道，根據瑠公農田水利會出版記載，水利會一開始的設施是地方仕紳、農民一起出錢，日本政府買下，皆屬官有，是國民黨來台後，為了攏絡農民而撥給水利會管理，這樣真的可以算私產嗎？更何況，國民黨後來也發現給水利會管理問題重重，只是要改的時候遇到嚴重反對，想改卻不敢改。

終於，民進黨說到做到鼓起勇氣，為了我們農民做這些國民黨想做，卻又不敢做的事情，解決這些沉痾，國民黨應該要支持才對，沒想到他們竟然不僅不准人家做，還要拚命反對，實在是讓人看不出來他們是否有在為農民打算。

不過或許這也是國民黨會大敗的原因吧，因為他們總是看不見時代的潮流，永遠只記得往日的光輝，想要依賴那些過去的地方派系，不真心與民意站在一起，才會一次又一次的受到人民的唾棄。

希望國民黨能夠懸崖勒馬，站在基層農民這一邊，如果繼續隨著少數的特定人，繼續欺負我們這些善良的農民，有一天，你們一定會自食今天所種下的惡果，被農民掃進歷史的塵埃裡，跟那些利用農民在獲取利益的少數人一樣。

我想說的是：未來期待我們農民的生活會越來越好，我農民，我驕傲。

（回鄉青農）

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