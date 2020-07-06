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自由開講》教師工會是共產黨？

2020-07-06 10:24
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◎陳啟濃

有幸成為109學年度國立高中職校長候選人，從報名、考試，到遠赴台東參加遴選學校的校務座談會，校方都對四個校長候選人很友善。只是上星期四參加教育部的遴選面談，對於教師工會的遴選代表，連番搶發言權，傾全力對我砲轟，極盡抹黑醜化的能事，並在會場發表假消息，跟中共的伎倆，幾乎不相上下。

遴選會共有15位委員，分別由官方、學術、家長和教師代表組成。照理說應該尊重每位校長候選人，讓每位委員有機會提問，讓校長候選人有充分的機會，說明自己的治校作為。我的場次，除了5分鐘自由表達自校理念，其餘15分鐘，教師工會代表連續問了四個問題，故意占用其他委員的時間，並且藉機修理我，製造對我不利的消息。

全國教師工會總聯合會。（截圖自全教總臉書）

其中拿報紙假消息當成質問的問題，搬出學校三月發生一件校外學生傷害事件，藉報紙偏頗報導成校園霸凌事件的假消息，大做文章。讓整個遴選會議，好似成為「民意代表」質詢「地方官員」的戲碼。此意外事件，單純是口角衝突造成的傷害，歷經學校用心處理，雙方家長也感受學校的認真面對，地方議員更在議會肯定有佳，還提出希望各界不要繼續傷口撒鹽端出當話題，傷害雙方家長與當事人學生。

更甚者教師工會代表不問辦學理念，提出幾項個人平時對工會評論的內容，提出質疑。包括個人認為教師的角色本該是教學，應以校務為重，利用上課時間處理工會業務，本就值得商榷。況且個人也非常尊重工會的運作，學校有老師擔任副理事長，二多年來一直給他每周一天公假，協助工會業務。下學年他將高升成為理事長，也會要求每周只剩下半天在校，其餘時間都要處理工會業務。當然這不是我的權責可以允許，因為我的任期到七月三十一日。

個人平時的主張與言論，不管對國家發展方向，對教育制度改革的期待，或是對中國共產黨的批評，乃至於對政黨的意見，都是期待台灣可以往更好的方向走。如果有心人不同意這些看法，可以提出自己高見，但不應該容不下這些意見，就討厭我個人，或是藉很多正式的場合修理我，製造假消息羞辱我，甚至阻礙我求上進的心。

台灣的偉大，在於民主，民主的偉大，在於包容，人人可以放心表達自己的意見，不會被追殺，不會遭受言論控制。教師工會公然在教育部高中校長遴選會議的言行，儼然失去遴選委員的職責，只是用假消息針對不同意見的人，進行算帳討伐與戕害，跟中共的伎倆沒有兩樣！

（水里國中校長）

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