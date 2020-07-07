自由開講》罵錯了！「全國教師會」才是國立高中職校長遴選委員會的代表

◎張瓊方

自由開講7/6刊載一篇南投水里國中校長陳啟濃的文章。該校長由於參加109年國立高中校長遴選落選，認為一切都是「教師工會」作梗，憤而發表文章抨擊。

雖說在自由民主社會之下，人人都有言論自由。然該篇文章中有一些概念傳達錯誤，筆者身為曾任國立高中職校長遴選委員、以及現任教師組織副理事長，不得不出來指正錯誤。

首先，陳校長一開始指陳「教師工會的遴選代表」，法律概念就不及格。其實，無論哪一個教師工會，在校長遴選委員會內都沒有代表的。依據〈高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法〉第二條規範，高級中等學校校長遴選委員會的委員包括：各該主管機關代表、學者專家、公立高級中等學校校長、與主管機關同級且合法立案之教師組織、家長團體、學校浮動代表等。復依據〈教師法〉第39條規定，這裡所指的「教師組織」，指的是「教師會」；與教育部國教署同級的教師組織，自然指的是「社團法人中華民國全國教師會」。所以陳校長一直指稱的「教師工會」，其實是張冠李戴，直把張飛當岳飛的一種誤解。

全國教師會。（截圖自官方臉書）

再者，就筆者去年擔任過國立學校的校長遴選委員經驗，所有的校長遴選委員在進行遴選投票時，考量的重點是「這個候選人適不適合該所學校發展」，是以相當尊重該遴選學校派出的教師浮動代表、家長浮動代表意見。至於校長個人職涯發展，從來都不是遴選委員們考慮的重點。陳校長指陳的「阻礙其求上進的心」云云，可見其不清楚校長遴選委員會的設立目的。

最後，奉勸陳校長應該好好回想當年願意擔任校長的初衷。各個教育階段皆有其重要性，國中校長轉任高中以「上進」稱之，似以官場升遷看待校長轉任，有違社會對教育工作者的期許。雖然陳校長辦學未符南投縣教育處期待，導致今年遴選失利，轉戰國立高中校長遴選也鎩羽而歸，但只要秉持教育初衷，真心為孩子好，相信未來總會再受肯定，重回校長職位。

（社團法人中華民國全國教師會副理事長）

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