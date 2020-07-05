自由開講》中國需民主改革，方能跟美國建立「新型大國關係」

◎林正二

習近平掌權後擬跟美國建立「新型大國關係」，在歐巴馬、川普訪中時，跟他們大談兩國的歷史情誼與關係。然而，在美國慶祝獨立紀念日244周年、緬懷當年先賢制定「人權宣言」前夕，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）嚴斥中國通過的港版國安法，嚴重剝奪港人的人權與自由。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（法新社）

就中美歷史來衡察兩國關係，美國可說是歐日等列強，對中國最友善之國。遠在清朝列強各國欺凌中國時，只有美國在中國沒有殖民地，而且還把八國聯軍所獲得的庚子賠款，變成清朝薦選學子留美的獎學金，為中國培養很多優秀人才。

101年前的民國8年，胡適等留美學人推動五四文化運動，倡導以「民主、科學」救中國。這是美國人民引以為豪的「自由、民主、創意」的普世價值，也是今日台灣人民受美國影響所展現的現代精神。

但是毛澤東統一中國後，不但視當年胡適所推動的美式民主如敝屣，反而展開反毆美帝國主義以及三反、五反與文化大革命等違反西方理性精神的政治、經濟與文化狂飆運動，搞得民不聊生，政治、社會混亂，喪失傳統文化。

毛澤東死後，鄧小平復出掌權，全力推動經濟等現代化運動，雖然經濟起飛，但發生震驚全球的天安門鎮壓事件，數千人喪生，受到國際社會嚴厲譴責。

今天中國雖已成為全球第二大經濟體，但在共產一黨獨大，習近平取消領導人任期制，全面控制網路、媒體及人民言論自由，操控司法下，更以數位科技監管人民，中共已走向獨裁統治之路，跟台灣與美國人民的民主自由生活方式格格不入。

這是為何百分之八十的台灣人民不分藍綠，不願意接受中國「一國兩制」統一，以及美國支持台灣的主要原因。

最近中共更通過港版國安法，毀棄「一國兩制」承諾，遭到國際社會抨擊，美國公佈懲罰措施，兩岸距離也更遠。

最近中共更通過港版國安法，毀棄「一國兩制」承諾，遭到國際社會抨擊。（美聯社）

中國經濟的起飛，是因為美國協助加入世貿組織，以及以最惠國待遇跟中國經貿合作，期盼中國富強後走向民主之路。但中國強大後，民族主義反更強烈，不斷在南海、東海擴充軍力，威脅到印太的自由開放；近年更以軍機戰艦威迫台灣，踩到美國維護亞太與台海現狀的政策，視一心一意想協助中國走向民主富強之路的美國為首要敵人。如果中國要建立真正的中美「新型大國關係」，就應仿效台灣，從威權走向民主改革之路，不要擴張軍力，威脅台灣與亞太安全，並尊重台灣人民的決定以及亞太各國的海洋自主權。

一個國家的強盛，除了政治、軍事與經濟力量的強大外，國家是否對世界的和平繁榮有貢獻，國民是否有充分的言論自由以及參與政治的權利，政府是否充分尊重人民的意見，人民是否有很好的民主法治素養，都是這個國家是否為國際社會所景仰的重要因素。

這些都是台灣人民很重視的國家價值，中國如能追求這些價值，兩岸就能和平共榮，中美也可建立良好的「新型大國關係」。

（退休駐美外交人員）

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