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自由開講》校外實習，是勞工還是實習生？

2020-07-05 10:32
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◎洪瑋廷

時下勞權意識抬頭，實習生亦不吝於爭取勞動權益，例如：實習生於校外實習期滿後留任企業，實習期間之年資，是否應與工作年資合併計算？如為肯定，則實習年資併計工作年資滿6個月時，雇主應即給予特別休假3日（勞動基準法第38條）。究竟實習生與企業間是否為僱傭關係？

實習生情境圖，圖中人事物與本文無關。（路透）

簡析如下：

教育部為縮短學用落差，推動專科以上學生「校外實習」，期能強化學生就業競爭力，並促進企業共同培育人才。基此，以學習為目的之校外實習，自然無法與賺取報酬為目的之僱傭關係等量齊觀。

其次，學校推動校外實習應依《技術及職業教育法》及《專科以上學校產學合作實施辦法》辦理，並接受主管機關就學校辦理實習課程定期進行績效評量。校外實習課程為學校正式課程之一，與未透過專業性安排及規畫的打工，有本質上的差異。

再者，查78.7.7行政院勞工委員會（勞動部前身）台勞動三字第16413號函：「本案事業單位委託專科學校代招技工訓練班，該技工訓練班若係以學習技能為目的，受訓學員與事業單位間並無僱傭關係，其訓練期間除另有約定外，得免予合併計算年資。」可知主管機關亦同上述見解。

然而，實習中難免有勞務給付之成分存在，實習生可能兼有勞工身分，鑒於校外實習樣態多元，實習生權益保障應有更明確之法律規範，教育部於107年擬具《專科以上學校校外實習教育法草案》（下稱草案）並舉辦公聽會，欲以專法規範之，草案雖尚未通過，但內容可資參考。

一、校外實習一般型（僅學生身分）：

指實習生於實習機構實習期間，單純以學習為主要目的，無從事學習訓練課程以外之勞務提供或工作事實；實習生於實習機構之身分認定，僅具學生身分（草案第3條第5款），並由學校與實習機構簽訂校外實習合作契約（草案第14條）。

二、校外實習工作型（兼具學生及勞工身分）：

指實習生於實習機構實習期間，除從事學習訓練外，並有勞務提供或工作事實；實習生於實習機構之身分認定，兼具學生及勞工身分（草案第3條第6款）。除由學校與實習機構簽訂校外實習合作契約外，實習機構亦與實習生個別簽訂勞動契約，並為實習生辦理勞工保險、就業保險及提繳勞工退休金（草案第15條）。

綜上，實習生於實習期間與企業之關係，應依實習內容及方式，就個案事實為認定，若單純為學習之目的，自非僱傭關係，實習期間之年資無須併計；反之，則否。在主管機關勤於勞動檢查的介入下，勞資關係均有被放大檢視的可能，企業人資部門對此應有認識，以免遭實習生檢舉，反而損及產學合辦校外實習培育人才之美意。

（執業律師、碩士研究生）

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