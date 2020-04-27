韋恩的食農生活》汽水、啤酒裡的二氧化碳因武漢肺炎斷炊？！

二氧化碳提供一種清涼、提神的感覺，也可以提供一種細緻的泡沫口感，所以瓶裝汽水、啤酒都必須打許多二氧化碳進去，所以開瓶時啵的一聲，然後沙沙作響地倒出來，杯子出現綿密的泡沫，即使還沒喝，這聽覺、視覺就是體驗到無比暢快。

汽水、啤酒裡的二氧化碳因武漢肺炎斷炊？！（圖片來源：https://pixabay.com/）

韋恩的食農生活

隨著疫情持續發展，不僅影響到許多產業的運行，對飲食產業來說，影響最大的是許多餐飲業者大受影響，因為大家不出門吃飯了。但是從美國的例子來看，一些包裝飲料，尤其是汽水、啤酒的生意倒還挺好的，因為大家宅在家吃吃喝喝，還是需要汽水、啤酒的陪伴。只是根據媒體報導，汽水啤酒業的生產很有可能受到疫情的打擊，生產會面臨斷料的危險，主要是二氧化碳供應上出了問題，這倒是始料未及的一種疫情下的蝴蝶效應。

二氧化碳提供一種清涼、提神的感覺，也可以提供一種細緻的泡沫口感，所以瓶裝汽水、啤酒都必須打許多二氧化碳進去，所以開瓶時啵的一聲，然後沙沙作響地倒出來，杯子出現綿密的泡沫，即使還沒喝，這聽覺、視覺就是體驗到無比暢快。所以汽水、啤酒的生產都必須要有許多的二氧化碳供應，平常二氧化碳的供應可說是沒有問題，但是最近美國居然開始拉起了警報，因為二氧化碳的上游─酒精發酵廠減產，而酒精發酵廠的副產品就是二氧化碳，美國二氧化碳的供應主要來自這裡，所以下游的汽水、啤酒廠這下緊張了。

二氧化碳提供一種清涼、提神的感覺，也可以提供一種細緻的泡沫口感，所以瓶裝汽水、啤酒都必須打許多二氧化碳進去，所以開瓶時啵的一聲，然後沙沙作響地倒出來，杯子出現綿密的泡沫，即使還沒喝，這聽覺、視覺就是體驗到無比暢快。（圖片來源：https://pixabay.com/）

平常大家認為最不起眼、最忽視、又便宜、甚至因為暖化效應相當痛恨的二氧化碳，居然也會短缺，我想很多人應該很意外。但是所謂在產業內活得夠久，就會感覺天底下沒有新鮮事，其實二氧化碳面臨短缺危機，韋恩大約十年前在台灣的飲料產業界工作時就遇過，那時是因為金融風暴，所以影響到石化業界的減產，而台灣二氧化碳的上游大宗來源正是石化業的副產品。而這有限的二氧化碳供應，電子業、電銲業、食品業就展開了搶貨大戰，而食品業顧及食安所以要求既高，但是價格又出不高，所以供應商很不樂意配合，可以說是奇貨可居，甚至要準備從國外進口的緊急備案，也算是開了很多產業界人士的頭一遭經驗了。

食品業界的二氧化碳其實可以來自很多種來源，只是與成本、純度、安全性都有關係：

1.發酵、釀造業：酒精在酵母菌的發酵過程中，每產生1分子的酒精，也會產生2分子的二氧化碳是為副產品。所以酒廠、啤酒廠、生質酒精廠都可以是供應來源，只要投資二氧化碳收集、處理的設備的話，這種二氧化碳純度相當高。

2.石化業：石化業的製程中會產生二氧化碳的副產品，此時稱之為尾氣，是台灣重要的二氧化碳來源，但是得注意純度或是經過過濾，以避免對人體健康有疑慮的不純物如苯等等的存在。

3.天然氣：天然氣井也會有部分二氧化碳的存在，所以也是產業界二氧化碳的來源，純度也會相當高，只是也是得注意不純物的問題。

4.燃燒：燃燒含碳的燃料會產生二氧化碳，是大家都知道的事實，所以從火力發電廠、汽電共生廠、焚化廠也都可以收集到二氧化碳，只是要注意純度與雜質的問題。

因為食品用二氧化碳有食安的考量，所以不能亂用，以避免裡面的天然或工業雜質造成致癌等疑慮，所以政府陸續有訂定二氧化碳的衛生標準以及納入食品添加物管理，讓食品用的二氧化碳有法規可以依循，對食安也比較有保障。

這波疫情改變了很多消費者的消費模式，也影響了很多產業的樣貌。二氧化碳這又便宜又不起眼的東西，或許也可以造成汽水、啤酒業的斷炊，應該也是讓很多人大吃一驚。這其實提醒我們，產品的供應鏈牽一髮而動全身，即使是其中最小的一個環節出問題，都有可能讓整體停擺。下次大家歡聚乾杯之時，還是可以想想二氧化碳這小小的貢獻吧。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 汽水啤酒的二氧化碳因新冠肺炎斷炊?!疫情下的蝴蝶效應另一章

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