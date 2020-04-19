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自由開講》社子島居民不是違建戶

2020-04-19 12:54
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◎李世勳

3月26日下午臺北市都委會審議社子島細部計畫會議上，地政局長張治祥的發言令居民感到非常失望，她說「所謂聚落就是50年禁建以來自己發展起來的，絕大部分後來都變成違章，多數房屋都是在屬於違章的情況下蓋起來的。」「因屋地不同人，其中權屬非常複雜，要靠居民自己去整合然後進行重新開發還要回饋公設，其實是幾乎做不到的。」這番話，先表示社子島多數房屋是違建；而後指出土地產權複雜，所以只好由政府採區段徵收開發。

圖為社子島居民所組成的「社子島自救會」，日前至市府大門抗議，高舉「反對全區區段徵收」的牌子。（資料照）

張治祥局長對事實的刻意曲解，不但無助問題的解決更有混淆都審委員判斷的嫌疑，社子島聚落有悠久歷史，並非成為禁建區後，居民才來到這裡違建蓋房。本案市府的環評報告書附錄第七章《文化古蹟聚落活動調查報告》已明確指出，社子地區的小沙洲在乾隆年間已成為完整生活空間；日治時期吸引更多漢移民進入開墾，至1920年代後，發展出社子、溪洲底、中洲埔等約10處聚落。雖然在1970年代被畫為限建區，仍然有北上移民及小型工廠進入，和原聚落融合為新的地域網絡，另外，當地尚有不少限建前領有使照、建照的合法建物存在至今。由此可見，社子島是祖先藉由土地拓墾形成的農業聚落，土地依親屬關係傳承，是社會互動凝聚的力量。

社子島雖產權複雜，常有一地多人持分的問題，然區段徵收後配回來的土地還是由多人持有，根本沒有改變，且配回的土地面積又更小，到時不是吵得更兇嗎？另外，全區區段徵收將切斷居民與土地的連結，居民已於歷次會議、陳抗表達「九大聚落全部保留」的訴求，為減少衝擊，內政部通過主要都市計畫時，已經要求市政府維持聚落紋理。據此，市政府應考量各種開發手段的可能性，以實現聚落保存，更不應以「土地產權複雜」作為區段徵收的正當理由。張局長這番謬論至今仍未向都審委員澄清，更未對居民道歉，委員及居民2月27日、3月26日會議上提出的疑問、陳情，也只是形式上修改，北市府已急著在4月23日召開下一次細部計畫審議會議，難道市府只關心何時跑完程序，根本不在乎細部計畫內的諸多問題與居民權益？

居民要的不是開發後的大富大貴，只祈求開發後繼續保有世代安身立命的家園。懇請市府暫緩細部計畫及相關程序的進行，拿出誠意與居民重新溝通瞭解問題後，再進行細部計畫的修訂與審議。

社子島居民

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