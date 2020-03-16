自由開講》公有文創園區，成為財團禁臠？

許德言

最近因鬧出桃色新聞而轟轟烈烈的台北市政府文化基金會，意外爆出自柯文哲擔任台北市長以來，已經暴增82名員工，增幅達48%，職員比主單位的台北市文化局還要多；據報導，2017年該會僅增聘10人，人事費竟暴增2788萬元，預算規模也完全遠超主單位的台北市文化局......如此看來，彷彿台北市非常重視藝術文化領域的發展。

然而實際從每年藝術文化的新生種子——設計、藝術、建築等相關學系——的研究、實作露出機會來看，台北市政府真的有心發展於此嗎？

要舉辦一場對外公開學術成果的展覽，金額龐大的支出，幾乎全數落在學生肩頭上。不但如此，展出場地的費用逐年高漲，更是學生最沉重的負擔。圖為北市松菸文創園區大樓。（資料照）

（一）政府補助少挹注，學術成果露出困難

畢業聯展是每個設計、藝術、建築學系學生的必經之路，累積了4、5年的研究與實作，針對都市規劃、建築、設計及藝文發展的議題，提出許多的未來想像，包含實際的解決方案，不但極具創意，也符合國家近年亟欲推廣文創產業的轉型方向。

相較於商業化的昂貴展覽，此類學系的學術成果展不收任何門票，非營利的方式更親近大眾，深化國民的美學知識底蘊。

然而，要舉辦一場對外公開學術成果的展覽，從展場設計、展架與設備、版面輸出、模型的運送......等等金額龐大的支出，幾乎全數落在學生肩頭上，少有政府預算挹注。不但如此，展出場地的費用逐年高漲，更是學生最沉重的負擔。

（二）文創園區仕紳化，中小團體遭排除

從常見的展出場地——文創園區——的利用現況，更能看出學界與中小藝文團體在公開露出上受到排擠的困境。

政府邀請民間共同來發展文創園區的原意，是由公部門釋出都市老舊衰退地區，一方面進行都市再生，另一方面則透過鼓勵文化藝術領域對其進行改造，促進全民美學素養，一舉數得，吸引人潮、帶動發展，達到區域的活化再利用。

台灣的第一個文創園區就在台北市的華山1914文創園區（前身為市定古蹟「台北酒廠」，2003年轉型），在2011年，鄰近的松山菸廠也轉型成松山文創園區，而台北市更在2016年獲選「世界設計之都」。

然而，原屬於公部門，意在扶植藝文發展的文創園區卻逐年私有化、商業化、仕紳化，台北市的文創園區租金高不可攀，變相使得華山及松山文創園區內充斥了高級餐廳、商業展覽，名符其實符合「文創發展」意旨的中小型藝文團體、相關科系學生及學術單位卻難以進入，公有資源至此竟淪為商業財團禁臠？

（三）公有空間收費飆漲，合理範圍何在？

2018年的松菸「室內場地收費表」中，尚有「文創優惠價」與「藝文優惠價」，分別為6折與2折的優惠，以學校單位申請，可以拿到2折的藝文優惠價。此項象徵公部門對藝文學界的扶助制度，卻在2019年遭到刪除，目前實行的收費表中，只剩下一項7折的優惠價。

以建築系辦畢業展申請的2號倉庫為例，在舊版收費表中，學校單位的2折優惠價，也就是單日1萬8千元，一個檔期共9萬元。但在新版收費表中，單日調漲到6萬3千元，總價31萬5千元。

為何一年之差，公有空間的租金就上漲了350%？文創園區又為什麼刪減了給予藝文活動及相關團體的優惠？光是場地租金就要31萬5千元，還不含設備、電費......等額外收費，這真的合理嗎？文創園區雖外包給商業團體進行委外經營，公部門對公有資源不合理的利用現況，難道不需受到大眾監督，並負擔起說明責任？

如果藝術文化是一個城市的靈魂，現在的台北市，這靈魂顯然正在自我萎縮，形同商業財團的附庸。我們嚴正希望台北市政府，能夠出面針對上述扭曲的現況，進行徹查與改正，讓城市的藝術文化，重獲成長與豐潤。

（建築系學生）

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