自由開講》疫情之下，誰能為表演藝術界底層發聲呢？

王騏三

2019年冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情發酵以來，重重衝擊了表演藝術界，演出取消及延期接踵而至，技術劇場黑衣人（free lancer）的案子，陸陸續續從行事曆上消失。

倒楣時，「吃芝麻都會掉燒餅」，接著染疫來台的澳洲音樂家，更是親手加上那根壓死駱駝的稻草，行政部門宣布「千人以上活動取消、欣賞演出觀眾席建議以交錯的梅花座式排列」 ，一連串重擊表演藝術界。

武漢肺炎疫情衝擊表演藝術界。圖為國家音樂廳觀眾席消毒。（資料照，兩廳院提供）

為陪伴藝文產業度過難關，文化部已啟動訂定「藝文紓困補助辦法」，希望能減輕營運負擔。文化部提出短期紓困及中長期振興措施共有4大面向，包括「藝文紓困補助」、「貸款利息補貼」、「行政調控」與「振興措施」。

於此站在從事技術劇場多年工作者的角度，為文化部的「藝文紓困補助辦法」點評建議些些：

free lancer常常到全台灣各演出場所去演出，有些場館的設備及器材因為預算及人力關係，未能定期保養及調校，設備器材也無法更新，無法和演出市場與時並進。往往，演出單位為了能順利演出，還要順便伸手維修調整調整。

況且在國家表演藝術中心轄下三個國家級場館：臺北國家兩廳院、臺中國家歌劇院及高雄衛武營國家藝術文化中心陸續落成演出後，更凸顯區域演出場所的眾多缺失，若這時能夠讓休息中的free lancer發揮他們的技術專長，到各場館去做簡易的服務：例如保養燈具、調整吊桿水平、調整手動桿麻繩、布幕套量修補，測量各迴路的電力及訊號、修修迴路插頭插座、保養各式器材、該標註的定位標註一下、壞掉的器材修一修......等等一連串閒雜事，反正場館也因疫情在休館，等疫情過後恢復演出，大家又有一個好用的劇場了，何樂而不為？當然細節可以再討論討論。

這也類似SARS時期「以工代賑」就業計畫，讓free lancer發揮專長，領應該領的，有貢獻、有尊嚴的pay。

技術劇場是表演藝術的磐石，磐石的基礎，都是一個個支撐家庭的砥柱。若因疫情導致人才流失，基石一旦鬆動，疫情過了恢復演出後，要如何能補上這些空缺呢！觀眾要如何欣賞到璀璨的燈光畫面、聆聽揚聲器傳出悅耳的聲音、看到幻化的布景及美麗的服裝容妝，替貼心的服務、為井然有序精彩的演出喝采呢！

（劇場工作者）

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