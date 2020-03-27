自由開講》台北市停管處為德不卒？

陳慶坤

台北市停車位一位難求，北市停管處所轄的公有停車場，成為市民「停車小確幸」的希望！從每二個月排隊一次，到每三個月排隊一次「里民聚會」的盛況，可以看出這種窘境。

這一期三月的停車位申購，因為武漢肺炎疫情的關係，停管處早就宣布：「為降低現場排隊購票群聚感染疑慮，本市公有停車場月票改採全面線上登記抽籤販售。」為防疫，本來無可厚非，事實上卻包藏著停管處與所在里里民停車的權益之爭？

台北市停車位一位難求，北市停管處所轄的公有停車場，成為市民「停車小確幸」的希望。（資料照）

柯P自上任以來為廣開財源，腦筋早就動到停車場的收益。北市停管處以「改善商圈周邊機車停車亂象」為由，開始徵收20元計次停車費的政策，其最終目的是計畫2年內要讓市區機車格全面收費。這股政策的風向也一樣劍指公有汽機車停車場。

筆者在每期夜宿停車場排隊的氣氛中，開始感受到這股不安、不友善的氛圍。首先，看似溫馨體貼市民夜宿排隊的辛苦，停管處以「便民」為由，意欲逐漸實施全面網路登記抽籤；這次藉著疫情，改為全面網路登記抽籤（已經成為既定政策）。結果長達15天的登記人數，就明確的顯示所在里里民的權益被稀釋之中，甚至號稱沒時間排隊的人將此視為德政，造成原本辛苦排隊就會有停車位的人希望落空？

既然市政府那麼愛錢，那就取消所在里月票價格優惠，恢復現場排隊申購，我們僅求社區住民停車的方便而已。或是，以網路登記抽籤與現場排隊申購併行，讓沒抽到籤的還有一絲希望！這樣亦無損市政府財庫。

市民心聲，柯P、停管處以為如何？

（台北市民）

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