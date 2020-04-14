自由開講》中共以「戰狼」自封，其實更像「看門狗」

◎宇文自由

中國電影《戰狼》裡那句「犯我中華者，雖遠必誅」的臺詞，更是中共官方所樂於見到能用以激化民族情緒、頌揚極權體制、展現「大國驕傲」的樣本代表。而這樣一個處處充滿著矛盾的一黨專制政權，也就這樣一面強調著「和平崛起」與「打造人類命運共同體」，另一面則在不斷稱頌與鼓勵各種各樣的「戰狼」精神──終於，開始因此而惹火了全世界。如近日在推特上所引爆的「泰中大戰」裡，就是對這個「戰狼式國家」其危險與荒謬之處再清楚不過的國際控訴。

圖為中國網軍試圖羞辱泰國王室激怒泰國人，豈料卻趁了泰國網友的心意，還被做成迷因圖。（翻攝推特）

泰國網友也不遑多讓分享「籠」的傳人圖片。（翻攝推特）

武漢肺炎從一開始就是中共所惹出的爛攤子，對世衛隱匿與說謊、對「吹哨者」的醫生進行逮捕與禁聲、又對那些勇於報導與揭露真相的國民進行管制與「消失」……最後搞到全世界都要一起幫中共來收拾它們闖下的大禍，並以生命為代價在承受著苦果。

而世人想要的，其實並不是什麼來自北京的道歉──在「防疫優先」的前提下，國際社會其實只盼望中共至少能從此刻開始，提供世衛組織與他國正確的疫情資訊與真正能夠使用的醫用器材，並不再用政治理由或可笑的「一中原則」來阻止臺灣對WHO進行更多實質參與和重大貢獻，此時此刻，自然應該以「人命」為首要原則。

但，中共官方除了一開始就沒打算對國際社會誠實，甚至也不准自家人民透露實情給外國媒體；它們所展現出的「狼性」亦更加瘋狂，幾乎是不顧防疫與人命地，也要在全球範圍內對臺灣進行各種「獵巫」式地封殺。當臺灣在這場防疫作戰中的國際能見度大幅提升，並更加作為一個截然不同於中國的民主國家而存在時，中共的焦慮感顯然也隨之大增。它們發動與鼓勵著各種針對臺灣的獵殺行動，即使位於再遙遠的國度，只要一提及「臺灣模式」或「違反『一中』」，名為中共的戰狼便會彷彿嗅到血腥味般地傾巢而出──彷彿，疫情早已過去，而那些正在世界各地受到中國武漢肺炎病毒影響生活、甚至喪命的人們都不存在一般。

而這次起因於泰國男星與其女友對話中的「臺灣風格」一句，即引發中共「戰狼」的再次出動，意圖透過龐大的留言洗板與「封殺」壓力，迫使對方道歉認錯、承認「一中原則」、堅持「臺灣是中國的一部分」等等──其實就是中共慣用的日常把戲，用來迫使全球各地跟中國市場稍有牽連者屈服，並被迫間接加入其關於「祖國統一」與「中國富強」的統一戰線之中，並藉此再度回過頭來向臺灣展示與炫耀。

泰國男星與女友的對話引爆這場泰國和中國的鍵盤戰爭。（翻攝推特）

除了能達到羞辱與矮化臺灣的目的，其實這種針對臺灣進行獵巫的戰狼式行徑，背後最主要的動機恐怕還是「自爽」與「邀功」而已。

中共歷屆領導人都喜歡把「併吞臺灣」當作其實現「中華民族偉大復興」的重要組成夢想，也因此砸下了大筆預算與資源在對臺灣進行各種滲透、吸納、恐嚇與打壓──但從2014年的「太陽花學運」到2016、2020年兩次的民進黨勝選來看，成效顯然非常不彰，甚至完全是反效果。

既然完全沒辦法透過恫嚇與收買手段讓臺灣人認同中共、在蔡政府的國安團隊努力下更讓中共的種種「紅色滲透」被揭露與崩解──中共要尋求「對臺工作績效」，似乎僅剩下了透過打壓與矮化，來炫耀其「捍衛了『一中原則』」、「致力於『祖國統一』」、「阻止了『臺獨勢力』」的可悲存在。

與其說是「戰狼」，中共的這種行為更像是被豢養並尸位素餐的「看門狗」：看到人影就大聲地吠幾聲以彰顯其「有在做事」且「聲音很大」，其實根本什麼貢獻也沒有；而且從這次的「泰中大戰」還被泰國網友給嗆爆的下場來看，戰鬥力其實也不怎麼樣。

中共這種可惡又可悲的「獵殺行動」，除了能消化預算、刷存在感、向上邀功與自High之外，幾乎是沒有任何正面效益的。除了持續引發臺灣人的共同情緒與國族認同外，這種「看門狗式」的獵巫行為，更是不知不覺地種下其他國家對中共感到不滿與憤怒的因果。

當中共「看門狗」們忙著用攻擊對方政府、國家領袖、聲稱某城市「獨立」而不屬於該國，甚至是透過盜版團隊來威脅要「下架」對方影劇時──在這場戰役中同屬盟友的泰國人與臺灣人看了，實在是滿肚問號，緊接著忍不住要捧腹大笑：中共這不是在「以專制之心，度民主之腹」嗎？難道沒發現為什麼「玻璃心」會是幾乎全球只有中共獨有的「極權特產」嗎？而這一切，除了讓人再次見識到中共政權統治下的哀傷與荒謬之外，又還能帶來什麼呢？

中國盜版泰劇翻譯組表示要停止翻譯「假偶天成」以示抵制。（翻攝微博）





未來可以預見的，中共「看門狗」只會惹怒世界上更多其他的民主國家，甚至將力道反噬到自己身上。而在這條對抗「中共霸權」、「紅色滲透」與「粉紅戰狼」的戰場上，臺灣不會是孤身一人，還會有更多更多的其他盟友。總有一天，「狼」會發現自己其實是「狗」，而且正有著被其他「民主之友會」的動物們圍毆的可能。

（自由撰稿人、政治工作者）

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