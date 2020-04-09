自由開講》中國魁儡譚德塞讓台灣民族Strong again！

北京

台灣人總是不厭其煩地告訴在譚德塞背後的中國，台灣的政府只能由台灣人來教訓，由不得其他國家來插手。

世界衛生組織總幹事長譚德塞，自武漢肺炎爆發以來，配合中國排擠台灣，無視台灣人的人權，已經累積全體台灣人的不滿。這次他更是囂張跋扈，公然利用國際記者會攻擊台灣，汙衊台灣的外交部，讓我們背上種族歧視的黑鍋，宛如中共的發言人。他的惡意攻擊理所當然讓台灣人長期累積的憤恨一次爆發。

此刻的台灣像是又回到了2019年初，習近平發表一國兩制後，全體人民團結一致向敵人say no的氛圍。這次只差在連藍營都炮口一致的批評譚德塞，中國魁儡再次送槍給民進黨政府，讓強烈抗議的民進黨政府成為最大贏家。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（歐新社）

眾所皆知，譚德塞只不過是中國魁儡，比起針對一個非洲人，他的行為更多是激起台灣人的反中情緒，然而中國頻頻送槍，難道是忘了去年初蔡英文起死回生的原因嗎？忘了蔡英文為什麼得到台灣選舉史上最高票817萬票嗎？經歷過太陽花學運、一國兩制聲明、香港反送中，一直到選舉期間的澳洲共諜案，中共似乎還不了解台灣人的性格。曾經，我們對進步議題抱有極端的歧見，甚至被假訊息影響，為了婚姻平權彼此鬥爭，但是去年我們放下成見，成為亞洲第一個同婚國家；曾經，我們教訓民進黨政府，在鐵板綠的高雄市選擇國民黨籍的韓國瑜，現在我們要將選完三個月就落跑選總統的市長送回民間；去年我們看見追求自由的香港人，一個又一個頭破血流，甚至「被墜樓」，年初我們集體選擇了堅定抵制一國兩制、支持反送中的總統。

現在，面對中國在國際舞台的打壓，我想，歷史一再證明，儘管我們彼此抱有歧見，互相鬥爭，一旦遭遇不公義，我們放下分歧，拿出我們一貫不服輸的勇氣，團結向外。

或許，國際的壓迫對我們來說是傷害，但可能也是好事。台灣人認同一直在浮動，我們仍不是一群擁有強烈一致國家認同的民族，我們對於國家未來的前途尚未有共識，面對中國的經濟誘惑以及軍事恐嚇，台灣人也尚未準備好，未來某一天，不計任何代價以國家為優先。事實是，我們還不是一個成熟的台灣民族，儘管看似正在形成中。

然而，在一次又一次事件中，台灣人正在被刺激，刺激凝聚了我們，讓我們認知到，我們是一群被欺負、被視而不見的小島國民，我們必須站出來保護國家不被壓迫，我們此時此刻感受到了國家優先的責任感，甚至這種被打壓的心情，讓台灣人對於被欺負的香港人感同身受、同仇敵愾。外部壓力幫助台灣人一次又一次的團結，更助長台灣人淬鍊成一群有歷史共鳴的台灣民族。其他國家越來越嚴厲的手段與排擠，都將刺激台灣人走向台灣民族主義。

（研究助理）

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