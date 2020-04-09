自由開講》四面楚歌的習近平，台灣竟然還有人挺？

柯嘉斯

中國民運人士王丹日前在臉書貼出「習近平應當下台，中國必須改變—告國人書」的連署，目前已有王軍濤、嚴家其等21位海外民主人士簽名。

中國是個獨裁國家，習近平身為中國的獨裁領導人，利用國家暴力、法律工具侵犯人權、整肅異己早已不是新聞，自然不會因為幾個連中國都回不去的民主人士的聲明就因此下臺，這些民主人士的「呼籲」恐怕僅是狗吠火車。

但是這次「武漢肺炎」所引發的爭議，恐會讓習近平內外交迫、四面楚歌。因為從歷史的脈絡上看，中國之所以可以在國際上左右逢源，不外乎是因為「國際天真的認為讓中國進入國際社會，中國就會民主化」及「中國擁有廣大人口，連帶的擁有廣大市場及代工能力」這幾個理由。

「武漢肺炎」是獨裁中國對世界的一記警鐘，因為中國刻意隱瞞疫情、妨礙調查及紅色滲透，導致WHO做出袒護中國的錯誤判斷，連帶讓世界各國誤判情勢。（歐新社）

世界各國的「中國夢」已經從中國一系列的不正常競爭與「勞工的血汗勞動條件」中清醒，尤其是美國，在這波疫情爆發前之所以會發生美中貿易大戰，就證明了美國已看清中國想要改變世界霸主地位的野心。

而「武漢肺炎」更是獨裁中國對世界的一記警鐘，因為中國刻意的隱瞞疫情、妨礙調查及紅色滲透，導致WHO做出袒護中國的錯誤判斷，連帶讓世界各國誤判情勢。

一向親中的義大利共有13萬5,586例的確診案例、1萬7,127例死亡，不但是死亡人數全球最高的國家，更是歐洲確診病例最嚴重的國家，而同樣立場親中的德國也共有10萬7,663例的確診案例，是全歐洲首例的境內感染國家。

而由於中國所導致的疫情損害過於慘重，世界各國紛紛準備向中國求償，美國前司法部檢察官克萊曼（Larry Klayman）發起集體訴訟，向中國求償20兆美元（約新台幣605兆），而美國參、眾兩院亦提出兩項法案，要求調查中國對武漢肺炎疫情的錯誤處理，並要求中國賠償疫情所導致的損失。

除此之外，英國智庫亨利‧傑克遜協會（Henry Jackson Society）則表示，「中國已違反國際法，英國應向其索賠3,510億英鎊（約新台幣196兆元）」，而印度更是由印度律師協會提出國際控訴，指稱「中共秘密開發大規模殺傷人類的生化武器」，並要求聯合國人權委員會命令中國向印度政府支付20億美元（約新台幣600億）的賠償金。

面對這樣大規模抗中的國際趨勢，台灣卻仍有一群親中政客和中國沆瀣一氣，先是質疑政府禁止出口口罩、限購口罩的政策，再來在政府穩定口罩價格後，竟然再質疑政府的口罩價格是否是圖利廠商。

更誇張的是，面對滿意度91%的防疫指揮官陳時中，國民黨及民眾黨之類側翼，竟然要求政府將他撤換，真不知這些親中政黨是為了台灣人民在謀福利，還是在扮演中國政府的喉舌，聯合中國打擊台灣政府。

在世界已然逐漸清醒的現在，台灣人民一定也要清楚知道中國的真面目，一定要認清在中國獨裁政府眼裡，中國人民不僅毫不重要，更無人權可言，在維護中國高官利益的前提下，中國人民根本只是被犧牲的籌碼罷了。

和中國不同，台灣是個實施民主法治、主權在民的國家，人民才是國家的主人，政府是為了守護人民的生存權益而存在的，台灣人民應珍惜自由的空氣和現在充分承擔責任的政府，在防疫關鍵的此刻，一定要和政府站在一起，一起守護台灣人民的健康安全，以及台灣的主權！

（政治工作者）

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