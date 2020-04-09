自由開講》世衛秘書長譚德塞飆罵台灣的政治錯誤

許瑞德

世衛秘書長譚德塞在例行記者會上回覆各國記者提問時，直呼「我可以告訴你們這些已經持續兩三個月以上的人身攻擊。這些辱罵和種族歧視的留言都對我黑人黑人的叫！我以擁有黑色的膚色自豪，也以為黑人而自豪。」而且他還首度點名台灣，表示「夠了！真的夠了！」、「3個月前，這些攻擊來自台灣，我們必須誠實，我今天在這邊就直說了，而且台灣外交部他們知道，卻沒切割，甚至也居中侮辱詆毀，但我不在乎......我今天說是因為真的是夠了！但他們如果要罵仍然可以繼續罵。」

世衛組織秘書長譚德塞昨在例行記者會上飆罵台灣達三分多鐘，為自身及WHO在疫情中飽受世界抨擊的作為辯護。圖為今年初譚德賽（左）赴中國面見習近平（右）情形。（法新社）

最後，他也針對這些言語攻擊回應，指出自己更在意其他事情，「我已經忍了3個月，就算是3年、30年、300年也可以忍」。最後，譚德塞更說，會盡力做對的事，更直言「我們也會犯錯，我們也是人」，希望大家能夠合力共同對抗病毒。

看看這位譚秘書長如此暴跳如雷、歇斯底里地罵大罵小，想來已經是忍到了極限，不得不爆發，宣洩一些能量。

譚德塞強調，「大家的共同敵人是武漢肺炎，每個人應該將重點都應該放在病毒上，而不是政治或國際鬥爭上。」但是一直以來沒有將注意力放在病毒上、沒有將重點放在防疫上，而一直做出錯誤的建議和判斷的，不就是WHO嗎？

若大家回憶一下，從中國武漢肺炎爆發至今，譚德塞無不對中國阿諛奉承，黑的講成白的、死的講成活的，不斷在公開言論上和中國調情，例如「中國防疫能力充滿信心；中國在創紀錄的短時間內，就分離出病毒株，行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現中國速度、中國規模、中國效率，這是中國制度的優勢，值得他國借鏡」、「中國值得感激與尊重；他毫不懷疑中國對維持透明及保護世人的承諾」、「中國政府始終本著公開、透明、負責任的態度，及時向國內外發布疫情資訊，並與他國合作；中國領導高層對抗疫情的決心令人震撼；中方的作為確實有助於減少病毒擴散」......這些譚德塞頌揚中國的字字句句，讓外界看出他對中國的深切的愛慕之意。

世衛秘書長譚德塞這樣的行為，反倒暴露了中國最忌諱的重點：「譚德塞公開辱罵台灣，代表著台灣是一個主權獨立的國家嗎？也等同支持台灣獨立嗎？或是中華民國才是這世界上唯一的『中國』？」又或者「譚德塞基於一中原則，認為台灣不是一個主權獨立的國家，只是中國的一個『地區』，那他這樣辱罵台灣，是中國同意，還是中國所授意？既然WHO和中國這麼麻吉，難道中國不用說清楚、講明白？」

無論如何，台灣人民某個程度應該可以理解譚德塞的「用心良苦」，因為他在全世界都在觀看的世衛例行記者會上飆罵台灣三分多鐘，不僅幫台灣節省了很多宣傳費用，還可以讓其他不太那麼了解台灣的國家去Google一下台灣在防疫上究竟有多麼先進，歐美國家有多麼感恩台灣的出手協助，光這一點，台灣就應該好好感謝譚德塞！

其實WHO這種負面操作方式，就是高雄市長韓國瑜正式遞狀聲請停止執行一樣，都是負負得正，都是自以為用負面手段可以遏止正面情況的發展，結果反倒是賠了夫人又折兵！呼籲世界衛生組織，不要再為了中國，凡事將「政治扈從」擺在最先、世人健康視為無物，別讓僅剩的晚節也不保了！

（時事觀察者）

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