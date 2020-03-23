自由開講》真親中、假愛台的黃暐瀚？！

◎翁達瑞

媒體人黃暐瀚是馬迷，過去上政論節目還會裝中立，但這次總統大選，他擺明就是鋼鐵韓粉。韓國瑜慘敗後，黃暐瀚又開始掰了，明明是「真親中」，還要「假愛台」，把聽閱大眾當傻瓜！

日前黃暐瀚在臉書開直播，質問為何台灣還繼續使用「武漢肺炎」這個名詞？黃暐瀚宣稱他提出這個質疑，是站在「希望台灣更好」的立場。黃暐瀚的說法我摘錄如下：

「台灣人繼續使用武漢肺炎這個名詞，等同嘲笑世界衛生組織秘書長譚德塞。台灣是否能參與世界衛生組織，取決於譚德塞是否發邀請函。如果愛台灣，就不要使用武漢肺炎這個名稱，否則就要為此付出代價！」

首先我要聲明，我贊成世界衛生組織的政策，不要用發源地稱呼一個新的流行病。所以這篇文章不是為了捍衛武漢肺炎這個名稱，而是要戳破黃暐瀚的假掰。

資深媒體人黃暐瀚今日在直播上聲稱，為台灣好應稱順應WHO稱「新冠肺炎」，慘遭網友砲轟。（youtube截圖）



我的理由有兩個：

第一、台灣人使用武漢肺炎的名稱，不是為了嘲笑譚德塞，也不會讓譚德塞感到被嘲笑。台灣人使用這個名稱，只會讓中國人玻璃心碎滿地。黃暐瀚的真愛是中國，不是譚德塞。

第二、台灣不能參與世衛大會，不是因為使用武漢肺炎這個名稱，而是因為中國的打壓。就算我們停止使用這個名稱，只要中國不點頭，譚德塞還是不會發函邀請台灣參與世衛大會。黃暐瀚拿譚德塞當遮羞布，掩護中國對台灣的打壓。

事實上，用流行病的發源地命名，是行之有年的慣例，例子不勝枚舉。這次疫情爆發之初，中國自己率先使用「武漢肺炎」這個名詞。等疫情蔓延出中國後，世衛組織繼續沿用「武漢肺炎」的稱呼，其他國家也跟著使用相同的名詞。

當「武漢肺炎」蔓延全球後，國際輿論開始把矛頭指向中國，譴責中國一開始隱瞞疫情，放任疫情擴散全世界。就在這時候，「武漢肺炎」才開始變成一個刺耳的名詞，特別是對中國政府而言。

在中國的壓力之下，世衛組織兩度更名，最後定名為COVID-19。中國要求世衛組織更名，理由不是避免地域偏見或種族歧視。中國真正的動機是為了切割疫情，推卸責任、方便日後嫁禍其他國家。

儘管世衛組織兩度更名，「武漢肺炎」這個名詞還是廣泛流傳，使用者包括西方媒體、各國政府官員、研究機構、以及一般大眾。甚至在最近才被接受的學術期刊論文，中國的學者都還繼續使用「武漢肺炎」這個名詞。

黃暐瀚在這個時候跳出來，把焦點放在台灣，其實是在幫中國擦脂抹粉，不是幫台灣擴大國際參與空間。黃暐瀚「真親中、假愛台」，也許是因為無知，資料搜集不足，或因為立場偏頗，刻意扭曲資料。不管是資料不足或立場偏頗，黃暐瀚都是失格的媒體人。

（美國大學教授）

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