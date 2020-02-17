自由開講》立法行政溝通拯救產業 民進黨政府得展氣度

許靖

立法院新會期即將開議，開議後朝野政黨將共同發表參與WHO的正式聲明，表達國會不分黨派對於台灣被排除於世界醫療體系之外的沉重抗議，預料將是這屆新國會首度有朝野共識的共同聲明，創下紀錄。

蔡政府上任後，中共處處阻撓台灣有意義參與WHO，而衛福部年年由部長組團前往日內瓦倡議台灣加入世衛的好處，卻始終得不到國際上多數正義人士的發聲，中共從中強力作梗，讓台灣無法發揮自身優勢幫助世界，這是中共打壓台灣的國際悲哀。

這次國會若決議共同聲明後，行政院、衛福部勢必要更積極宣傳，呼籲世界重視台灣的防疫，更重要的是，台灣參與WHO的好處，也要向國內民眾多方加以宣導，讓台灣人民更了解台灣加入世界醫療合作體系，總體是利大於弊，也是世界防範疫情的最佳後盾。

立法院新會期即將開議，開議後朝野政黨將共同發表參與WHO的正式聲明，表達國會不分黨派對於台灣被排除於世界醫療體系之外的沉重抗議，預料將是這屆新國會首度有朝野共識的共同聲明。（資料照）

由於台灣這次防疫SOP頗受國人肯定，也盼政府能以這次防疫經驗，成為爭取進入世衛的最佳文宣。

這次武漢疫情讓蔡總統支持度民調創下上任後新高，不過政府仍不可鬆懈，要持續防患於未然。然而除了公衛層面的積極防疫，這次疫情預計也讓台灣產業蒙受重大損失，政院即將推出紓困特別條例刺激經濟，企圖透過成立特別法，挹注資源給一些受災產業類別，也盼能活絡產業。

2020大選結束後，民意支持台灣政治持續行政、立法部門一致，在政治學理上，立院在特殊情況如與行政院的政策偏好相同，這類情況的行政立法合作容易讓政事推展較順，也較能展現政府施政效率。就現況而言，立院新民意仍以民進黨為多數黨，掌握立法行政的執政黨如要行政立法運作和諧，特別是這次立院推出WHO聲明，政府如何具體回應、以及政院版紓困條例如何說服立院，特別是這部特別法是否照顧到因這次疫情受災的產業等，就得回歸執政黨的黨政關係溝通順暢。

此外，立院也不該只是政院橡皮圖章，游錫堃首度就任國會議長，國會也應能趁機順勢展現新人新氣象，向外界傳達人民選出來的國會議員渴望積極監督行政部門，由於這次除了藍綠兩大黨，還有時代力量以及新政黨台灣民眾黨，這次政府的產業紓困作為，剛好可以讓立法、行政有個難得機會充分溝通。

筆者認為，國會透過紓困方案監督政院、與政院合作，將成為新國會是否能夠回應民意的指標。外界呼籲紓困條例不只納入產業，也該關注基層勞工，特別是防疫照護假、以及夜市攤商、旅遊運輸業等，期盼政府除了拼經濟，更要與立院積極合作、相關資訊公開透明，與國會共商如何一起守護台灣人民，讓疫情風暴減災至最低程度。

（時事評論家）

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