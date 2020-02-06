自由開講》台灣防疫成功關鍵將在於抵禦中共政治陰謀

陳啟濃



看到陳時中得知返台台商專機有人確診，流下了真摯感人的男兒淚。幾星期不眠不休的付出，全體國人特別要感謝防疫人員的無私付出。

當然對於台灣防疫的品質與決心，國人應該都很有信心。只是對於中共刻意的政治陰謀，以及唯恐台灣防疫工作大亂的意圖，這將會是考驗防疫工作的成功與否。

當台灣政府和人民攜手防疫的同時，如何抗拒中共利用武漢肺炎滲透台灣的陰謀，台灣政府和人民如果疏於防範和正確應對，將會讓防疫無法緩和下來，影響台灣人健康無虞的生活環境的危機恐怕一直無法解除。

中共視統治權力高於人民生命，這是所有台灣人都要先確立的認知。從起初的隱瞞疫情，到嚴重性壓不下才公布。中國人命不重要，中共任何決定都只是為了穩固政權。

美國早早提出願意協助，中共不僅再三阻擋，現在竟然編造出美國都無心協助這樣的天大謊言，想要造成中國人仇恨美國，並且瞞騙國際社會。

面對台灣政府要撤僑，讓台商家屬回到台灣安全健康的環境，中共無視人道，心中只有「一個中國」的政治盤算。勉強同意讓台灣接回，卻還是自行派機接送，飛機上一團糟，毫無防疫標準，放縱健壯台商與中國配偶先行返台。

面對台灣政府要撤僑，讓台商家屬回到台灣安全健康的環境，中共無視人道，心中只有「一個中國」的政治盤算。勉強同意讓台灣接回，卻還是自行派機接送，飛機上一團糟，毫無防疫標準，放縱健壯台商與中國配偶先行返台。武漢包機台商名單有問題，湖北台灣同胞返台救援會代表徐正文（中）遭質疑。（資料照）



現在又出招，呼籲台灣政府讓中國學生，可以返回台灣上課。中共根本不重視中國學生來台的上課權利，而只是希望看到台灣疫情惡化，處心積慮讓台灣疫情「中國化」，製造台灣與中國成為國內的對待與地位。

中共一再的出招，將疫情政治化，讓台灣中國化，藉人道理由逞其混亂台灣的陰謀。

政府應該堅決守護台灣人健康與安全的決心，而國人也應該將防疫視為最重要的考量。在全球疫情還沒完全控制住的情況下，嚴格拒絕中國人用任何理由想要進入台灣的說法，將武漢肺炎阻絕於境外。

台灣的防疫，除了醫療上的作為，粉碎中共藉人道危害台灣人健康的陰謀，也該列為防疫的重要任務。防疫視同作戰，中共已經輸了，台灣不能給拖下去，要戰勝中國。

（水里國中校長）



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