胡，怎麼說》不能叫「武漢肺炎」，難道要稱「習氏肺炎」？

「武漢肺炎病毒」是系出中國武漢的一種新型冠狀病毒，感染病毒的「武漢肺炎」大爆發，就發生在中國武漢，武漢更是中國最大疫區。一個多月來，大家都叫它「武漢肺炎」，現在，中國卻不許用，還用極不堪的惡毒字眼，誣衊謾罵繼續使用「武漢肺炎」名稱的台灣政府及媒體。

不許用武漢肺炎，難道要稱「習氏肺炎」才對？不許用武漢肺炎病毒，難道要正名「一黨專政病毒」，才名實相副？！

病毒源自中國製造、武漢肺炎大爆發，都是中國造成的，病毒來襲，台灣首當其衝，為了防疫，必須展現台灣是主權國家的職能，做國境、邊境管制，並要求以獨立衛生實體的地位，參與世衛組織，與世界各國共同防疫。（法新社）

世衛（WHO）把武漢肺炎病毒定名為2019-nCoV，武漢肺炎則定名為COVID-19， 雖然WHO昧著專業良心配合中國，隱匿疫情，誤導全球各國防疫，害人不淺，更為中國服務，無理打壓台灣，我們不會因而排斥不用以上兩個名字，但是，武漢肺炎及武漢肺炎病毒的俗名，有助全民警覺、共同防疫，我們當然要繼續使用。

我們不會用「習氏肺炎」、「一黨專政病毒」之名，不過，這樣講也不是沒道理，像金融詐騙手法「龐氏騙局（Ponzi scheme）」就是源自Ponzi此人。中國歷史上更常用皇帝的年號稱那個年代，像貞觀之治、康熙之治、天寶之亂......等等。而武漢肺炎疫情大爆發，病毒大擴散，中共一黨專政的獨裁體制及官僚系統，被認為是罪魁禍首。

武漢封城已20多天，900萬中國人民生活在水深火熱、生命隨時可能被武肺病毒席捲而去的恐懼中，湖北省及中國大部分省市也都被病毒侵佔攻陷，昨天官方公布的確診病例一天就跳升近15000人，死亡1300多人，沒公布或沒統計的黑數一定數倍或十倍以上，中共當局與其就「武漢肺炎」四字大作文章，對台灣噴黑水、大放政治病毒，不如省下力氣好好防武漢肺炎！

而中共死咬台灣政府「以疫謀獨」，根本就是顛倒是非、倒因為果的謬論，自己拉病毒的屎，犯下大錯，卻把屎盆子硬往台灣頭上扣。

病毒源自中國製造、武漢肺炎大爆發，都是中國造成的，病毒來襲，台灣首當其衝，為了防疫，必須展現台灣是主權國家的職能，做國境、邊境管制，並要求以獨立衛生實體的地位，參與世衛組織，與世界各國共同防疫。病毒來襲是因，獨立防疫是果，被疫情威脅所逼，因防疫而自然展現台灣就是一個主權獨立國家的本色，必須優先保護台灣2300萬國民。本就是獨，何需以疫謀獨？

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