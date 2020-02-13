胡，怎麼說》防疫優先、阻絕病毒，台灣當然可以向中國說「不」！

「我們對抗的是武漢肺炎，不是武漢！」，6天前，台灣防疫指揮官陳時中部長，這樣回應藍營不滿政府禁止疫情失控地區人民入境台灣而狂噴的政治口水。

「我們對抗的是武漢肺炎，不是武漢！」，6天前，台灣防疫指揮官陳時中部長，這樣回應藍營不滿政府禁止疫情失控地區人民入境台灣而狂噴的政治口水。（資料照）

「已選擇了國籍，就要自行承擔結果」，昨天，政府政策大轉彎，宣布取消中配的中國籍子女可入境台灣方案，藍紅陣營政治口水簡直像炸彈開花轟炸，陳時中以這句話簡單而清楚的回應，既說明了台灣面對的問題及對策，更展現了政治擔當！

防疫優先！台灣優先！2300萬台灣人民優先！這就是當今台灣的基本國策，也就是大家認同陳時中部長談話形容的「順時中」。台灣，當然可以向中國及中國人說「不」！非關仇中、厭中，非關歧視、更非關人道。

武漢肺炎病毒（2019-nCoV）源自「中國製造」，不論是「人造」或是「自然生成」，都是在中國境內製造產生的，更因一黨專政的中共政權，疫情隱匿再隱匿、欺瞞再欺瞞、一錯再錯、一誤再誤連連錯誤，以致疫情大爆發失控，禍國殃民害世界！

武漢肺炎病毒（2019-nCoV）源自「中國製造」，不論是「人造」或是「自然生成」，都是在中國境內製造產生的，更因一黨專政的中共政權，疫情隱匿再隱匿、欺瞞再欺瞞、一錯再錯、一誤再誤連連錯誤，以致疫情大爆發失控，禍國殃民害世界！（法新社）

這種病毒簡直無孔不入、傳染力超強，台灣與亞洲鄰國都感受病毒來襲威脅深重，在陳時中部長指揮下，採取堅壁清野的全面防疫戰術，有極少數滲透進來的病毒，就發現一個就抓緊一個，採取封鎖、隔離、掃蕩方式。

在政府與全民努力下，截至目前為止，台灣的防疫績效，在世界上數一數二，但是，病毒就在鄰近埋伏，時時準備扣關攻進我們的抗疫防線，台灣正面臨更嚴峻的防疫挑戰，以及對醫療系統及資源耗竭的重壓。

台灣，與世界各國一樣，都必須先能自保，然後才能談到如何伸出援手，否則，援救不了別人，自己也會一起淪陷。此時此刻，台灣，必須要向中國說「不」！台灣，也必須向情感訴求甚至勒索說「不」！

以人道為名，冒然開放中配的中國籍子女入境，如造成防疫漏洞、病毒破口，那才是對2300萬人最大的殘忍！這將是誰也負擔不起的代價！

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