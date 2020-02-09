自由開講》人人勿焦勿懼 齊建防疫

◎陳孟冠

前些日子一罩難求之下，苦了民眾四處尋點買口罩，又不時收到訊息尋問「接下來會搶啥？」，Line上Kuso圖片「紙尿褲變相口罩防武漢肺炎」加註「不要傳出去，不然尿布又要被搶光了…」，與昨日網路謠言「衛生紙原物料被拿去做口罩商品缺貨」，又掀起瘋搶亂象。「搶空」是為經濟、為防護、浮動人心自保的不安與怕被傳染的壓力寫實。然而，對於失能、失智家庭而言，不由得憂從中來，已是無法外出的個案，買口罩根本是不可能的任務，現在Kuso圖片不再是好笑而是一份擔憂，怎麼搶？回診沒有口罩，沒有紙尿褲，唉…寸步都難行！

近日因武漢肺炎疫情延燒，口罩奇貨可居，市場卻傳出衛生紙原料紙漿被轉去做口罩，衛生紙、衛生棉等紙類製品恐將漲價，造成民眾瘋搶衛生紙，。（資料照）

就連第一線醫護人員都因缺口罩而發起「把口罩讓給需要的人」，臺灣防疫在世界衛生組織雖是孤兒，但臺灣醫療與防疫水準是世界有目共睹，嚴謹的防疫未見社區感染，這是中央疫情指揮中心、最前線的責任醫院、衛生局所防疫暨醫護人員、里長幹事、警政單位，數千雙手仿如千手觀音撐起了層層防疫網。在「有戴有保庇」防衛心裡，真的有保護嗎？以飛沬傳染的特色是近距離1~2公尺傳染度高，應強調個人衛生保健，加拿大BC省疾病控制中心提出：對非患者口罩保護功能不高，反之給了非患者錯誤的安全感，忘記了用未經洗滌的手去接觸臉部而感染。警覺注意病毒在環境介面置留而形成的接觸感染，勤洗手，避免帶菌的手接觸口眼鼻誘發病毒入侵，是當務之行。

經歷SARS疫情警惕，群眾心理最難掌握，社會集體莫名的恐懼更勝疫病本身，造成巨大殺傷力甚至失控，歷史告誡我們，防疫滴水不漏是需要人人密切配合才能捍衛家園，誠實據報，隱匿是延誤治療時機，又把病毒傳出去，波及身邊最愛的親友與醫護堡壘，誤己傷人。我們都是傳染病防疫要角，少了你、我都會是一個缺口。

勤洗手、遵守戴口罩四準則、提升免疫力、適度運動才是防疫的關鍵。

（國立臺灣師範大學博士生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法