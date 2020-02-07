自由開講》請中國政府早日回頭，讓台灣人民平安回家

顧貯拳

最近，有位國民黨中央委員徐正文，頻在媒體上代政府宣傳新的武漢撤僑班機進度。然而，陸委會根本未授權任何個人，更不要說政府根本不允許，任何人假借任何名義，隨意夾帶不相干的中國旅客登機。希望中國政府早日回頭，不要再透過一位紅統背景的中間人聯絡撤僑事宜，早日回到政府對政府，或者至少是海基會及陸委會協商的正軌，兩岸的健康安全才能獲得保障！

首先，近來頻頻在媒體大放厥詞的徐正文，背景相當複雜，他的真實身分為：「北京市特邀政協委員、蘇州市特邀政協委員、北京市政協港澳台僑工作顧問、中國國民黨第二十屆中央委員、國民黨黃復興黨部顧問，以及隸屬中國統戰部、黑龍江和平統一促進會副會長。」

國民黨中央委員徐正文過往為中國「慶生」畫面。（翻攝cppcc.china.com）

這種擺明是深紅背景的人，成了共產黨聯絡人，其用意非常非常明確，就是在矮化台灣，刻意忽視台灣政府的存在，扶持紅色代理人。然而，徐正文私下與共產黨的互動，可能已有觸法之嫌！

根據《兩岸人民關係條例》第5-1條：「臺灣地區各級地方政府機關 （構） ，非經行政院大陸委員會授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關 （構） ，以任何形式協商簽署協議。」台灣的陸委會與海基會從來沒有同意，徐正文有任何權限協助處理撤僑班機來台的時間，更別提他私下跟共產黨達成什麼協議！

交大科技法律研究所教授林志潔也認為，徐正文除去偽造文書、違反《傳染病防治法》外，也觸犯《兩岸人民關係條例》第15條：「下列行為不得為之：一、使大陸地區人民非法進入臺灣地區。」依照第79條規定，違反第15條規定者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。

更令人髮指的是，徐正文協調登機的人數，和原先政府所要求登機的人數完全不符，更不用說他配合中國政府的行動，放了數十位來路不明的中國人登機，而且多為中國配偶與中國籍人士。我國政府三令五申的要求，絕對不可以讓武漢肺炎確診病患登機，中國政府卻置若罔聞。

任何國家到中國撤僑，必定都全副武裝，派出最強的醫療團隊，確保不會有病毒隨著旅客登上飛機。假若有人已係確診患病，醫療團隊也會另做處理，不會讓健康的人與患病者放在相同的密閉空間，讓飛機成為病毒感染的疫區。

台灣政府基於人道立場，已經處處做出忍讓。不只同意中國政府以中國班機運送旅客，也願意相信中國政府不至於讓確診病患登機。然而，事實真相卻是有七成的人身分不明，而且和陸委會原先要求的優先撤退人員名單不同，更不符弱勢與慢性病者先撤的原則。中國這樣霸道蠻橫的作法，無視台灣防疫如臨大敵的現狀，無怪乎引起台灣人民一致的憤慨！

現在中國國台辦又放話，有近一千位台灣人想撤離武漢，並且全部由中方指定班機與名單。有了先前相當不愉快的前車之鑑，作為負責任的政府，台灣陸委會與海基會怎麼能再冒險讓中國政府隻手遮天的放人來台呢？還是要再次嚴正呼籲中國政府當局，盡快與我國陸委會及海基會展開協商，好好地核對正確名單，不要再任由中間代理人替中共放話，更對台灣人民的健康造成重大威脅。

請中國政府不要再搞小動作，儘速完成這場人命關天的撤僑行動吧！

（研究生）

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