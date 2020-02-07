自由開講》口罩實名反致均貧 應視風險順序分配

◎朱峻廷

武漢肺炎病毒疫情延燒，同時也造成民眾瘋搶口罩。政府的介入雖然避免囤積造成的「不均」，但為求公平採取每人每周兩片的實名制卻造成人人不足的「均貧」現象。

昨日口罩實名制上路，藥師準備就序、貼告示、分裝好口罩販賣。（資料照）

不僅第一線的醫療防疫人員必須限制口罩用量，也有許多真正需要口罩的患者沒有辦法獲得足夠的口罩，政府一方面呼籲將口罩留給需要的人，但是又同時實施嚴格的限購政策讓有需要的不能購買足夠口罩，豈不矛盾？

筆者認為，口罩分配政策應該師法流感疫苗的施打策略，才能將口罩真正送到有需要的醫護人員與民眾手上。

首先，要捨棄目前將口罩分成防疫需求與民眾需求的分法，因為這樣分法只是表面的數量平等，並沒有將兩個群體面對的不同風險以及使用行為考慮進去，而且為了讓民眾的買得到口罩，回頭卻是防疫端的口罩數量不足，讓醫療院所拮据的使用口罩以確保安全存量。

筆者認為，應依照個人條件與感染風險排定分配的優先順序，並且依照該群體的使用需求作分配，搭配目前上路的健保卡實名制領取，才是最有效率的分配方式。

舉例來說，可行的策略是先確保醫療與防疫的需求，並且給予備用數量的加成，讓第一線醫療防疫人員有足夠的口罩可以使用，而且有需要的時候就可以給予替換，而不必用口罩用得小心翼翼，深怕弄髒就沒有口罩可以使用。

接下來可以是長者、具潛在疾病的病患、有探病或進出醫院需求的民眾等抵抗力較弱或有機會曝露的民眾，最後則是需要面對大量複雜民眾者，例如交通部門等，藉著系統性的分級才能了解真正的需求在哪裡，也才有機會提升口罩分配的效率。

對於政府管制口罩的當機立斷，作為醫療人員的筆者給予高度肯定，但如果還受限於人人買得到的保證泥淖中，就會虛耗珍貴的口罩資源在「想要」而非「需要」的民眾手上。

明確的風險分級，按梯次按時間釋出口罩，讓有需求的民眾不需要混在健康民眾中一起搶口罩，才能真正達成行政院長喊出的：「有政府，請安心」。

（醫師）

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