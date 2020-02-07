自由開講》中共政權比武漢肺炎病毒更邪惡

◎許靖

中國國家主席習近平已經多日未現身在公眾面前，外界質疑可能出現政治上的問題，不過中共官網則報導習近平出席會議並對武漢肺炎有進一步指示，不過通篇報導卻只有文字說明，沒有任何開會片段，也無習近平的鏡頭，中共領導人習近平仍持續消失在中國公眾面前，雖然中共官媒報導大量指出習近平開會內容，不過以中共媒體作為傳聲筒的性質來看，習近平開會的真實性讓人霧裡看花，重點是，習近平確實消失無蹤，這段時間中共高層到底發生了什麼事，可以想像的是，武漢肺炎讓中共高層急得像熱鍋上的螞蟻，恐加深黨內高層權鬥程度，而公衛風暴也恐讓中共加速失去民心，中國人庸俗的邪惡，能否也急速崩潰？

武漢肺炎已經成為中共當前最棘手麻煩的問題，新型冠狀病毒持續在中國蔓延開來，嚴重性更甚於SARS，中共仍找不到解決問題的良方，只能拼命蓋醫院企圖遏止病毒感染，問題是，蓋醫院真能解決事情，還是讓事情火上澆油，更一發不可收拾？重災區武漢封城、各國人民陸續撤僑，這座中共重點培植的「中國製造2025」高科技基地，若疫情仍無法控制住，這座千萬人口的大城市，經濟恐怕跌落谷底，更關鍵的是，美中貿易戰的國際政治結構問題讓中國已經落居下風，若因疫情大爆發，中國渴望追趕美國的科技強國夢想也恐將面臨失敗，而得歷經一段時間的重整了。

武漢肺炎已經成為中共當前最棘手麻煩的問題，新型冠狀病毒持續在中國蔓延開來，嚴重性更甚於SARS，中共仍找不到解決問題的良方。圖為中國流亡畫家王立銘也發圖砲轟，「在病毒之王習近平的獨裁統治之下，武漢肺炎正在成爲世界性的災難」。（圖擷取自Facebook「變態辣椒」）

近年來中共面對多項嚴峻挑戰，像是西藏、新疆問題難解、中美貿易戰擴大中國經濟本質的矛盾、香港反送中運動更有甚者，讓中共高層拿不出具體行動解決香港人民的憤怒、台灣人民越討厭中共，也讓中共對台統戰系統徹底失敗，這次的武漢肺炎事件，更重擊了中共高層的政治心臟。中共過去最嚴重的政治風險總是經濟問題，中共也將國內的經濟當作主要任務，因為他們深知，一旦經濟失敗，中共政權岌岌可危，不料，中共政治風險不再是經濟利刃而已，而是長期被忽視的中國公共衛生基礎建設種種缺失，這次武漢肺炎如同完美政治風暴，讓中共徹底暴露在強大的政治風險，讓人以為經濟是完美風暴的現象，全都得改觀了，這場中國近代史上最嚴重的公衛事件，來得如此突然、來得如此嚴重，讓中共更要面對背後的巨大政治壓力，習近平挺得住嗎？

中共謊言治國要不要先放棄？獨裁政權要不要改弦易轍？武漢肺炎如此嚴重，一個原因在於資訊不公開、不透明、在於說真話的中國醫師被中共封住嘴巴，如今這位說真話的李醫師因為中共恐嚇他，讓他不再敢講病毒感染，最後也失去寶貴的性命了，這何等悲劇收場，中共不讓人民講真話的下場，這樣的殺雞儆猴方式，連帶引發其他醫師的沉默與消極，最終帶來的是疾病侵襲整個神州大陸，怪誰？要怪就怪中共的獨裁政權，讓中國人心態扭曲，它的治國權術向來就是拿刀子架在中國人的脖子上，然後講完全是滿口謊言的話術強迫中國人接受，而且迎合中共而發大財的中國人，基本上已經將道德善良、良心不安的誘惑全丟棄於一邊了，中國人沒有、也不敢說真話的十足誘惑，恰恰是中共邪惡勢力鞏固的畸形現象，也相當程度詮釋了西方政治學家漢娜鄂蘭所提的邪惡的庸俗化，也可以這麼說吧，謊言、欺騙、逃避與利欲薰心等人性配合獨裁制度中毒，讓庸俗邪惡正如同寄生在中國人體內的政治病毒，已經讓中國人成了最佳宿主孕育無知與邪惡的溫床。

武漢肺炎如此嚴重，一個原因在於資訊不公開、不透明、在於說真話的中國醫師被中共封住嘴巴，如今這位說真話的李醫師因為中共恐嚇他，讓他不再敢講病毒感染，最後也失去寶貴的性命了，這何等悲劇收場。圖為最先揭露中國武漢爆發的新型冠狀病毒的34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮，7日凌晨因感染武漢肺炎病逝。（圖擷取自微博）

能改變嗎？或許這次武漢肺炎影響，除了能撼動中共統治、凸顯中共的無能外，也寄望中國百姓能夠覺醒改變中國政治，但是這條路很理想，很沒有庸俗的邪惡，一夕之間讓邪惡天翻地覆有難度，因此本著良心發言、講真話特別是政治語言在中國能否順利成為日常生活的常態，可能在未知的將來，實現之日恐怕還是遙遙無期，不過也但願這樣的說法是錯誤的、是完全忽略中國人心的良善暗流能匯聚成大江大海的，盼望中國人民能夠得到真正屬於他們主權在民的將來。

（政治評論者）

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