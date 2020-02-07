自由廣場》「我OK，你先領」超讚！

◎ 徐仁輝

武漢肺炎肆虐引起國內口罩荒，政府自二月六日起改採「實名制」方式限制民眾購買量；即使如此，預期台灣的口罩生產量仍不足應付需求。因此，同時間網路掀起「我OK，你先領」運動，民間自動自發地展現一種偉大的同胞愛情操，大家共體時艱，將口罩給亟需使用的同胞。

反觀中國傳出多起仇視武漢人的視訊報導，讓人不勝唏噓；例如將武漢返鄉人家門封死、掃地出門、大刀把關禁止回鄉等。保護自身安全，免於受感染的自利行為本是人之常情，但過激的不當作為，卻完全失去了同理心！試想換做你是返鄉過年的武漢人，同鄉如此待你，將是何等痛苦！

嚴峻疫情是否延燒至台灣，民眾擔心未雨綢繆，囤積口罩屬可以理解的自利選擇。實名制政策確實限制了人民的自由選擇，但自由在公共利益的大前提下，仍是可以被限制的，即使是自由主義學者也不得不同意。只是此項限制一定要在法治的基礎上，公開、透明與平等，保障每個人的權利，沒有特權。

「我OK，你先領」運動讓亟需口罩的同胞如醫護人員、交通運輸人員、公共場所從業人員、老弱婦孺、就診病患等先有口罩，是視這些同胞如同家人；表現的是我們全體二千三百萬人乃一生命共同體，大家生死與共。這正是社群主義所強調的歸屬感之重要性，歸屬感讓我們對台灣這塊土地有更多的認同與榮譽心，產生更多的責任，願意為它犧牲奉獻。

相信這項運動一定會引起國人的普遍響應，主要的原因是，國人都有共識，體認到防疫是政府與全民共同的責任。為何會有此體認？原因在於人民對政府的信任，例如中央流行疫情指揮中心與全體醫療單位的努力已深獲台灣民眾的肯定。當人民的權利獲得公權力保障時，公民素養自然滋生，人性的美德也會展現。相反的，如武漢傳來視訊有病患說出「千望不要相信政府」的絕望呼喊，以及中共政權這段期間延緩公布疫情、荒腔走板的防疫措施，以及確診及死亡人數造假等不透明作法，自然無法贏得中國人民的信任，人民只求自保，同理心與同胞愛等美德也就不可能出現了。

（作者為世新大學行政管理系教授）

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