自由開講》此刻是台灣正名最好的時機，就從華航起

朱孟庠

外交部長吳釗燮批：「世界衛生組織應該承認一個簡單的事實，臺灣就是臺灣，臺灣不是中華人民共和國的一部份。」吳部長前一句好像責難世衛和義大利都是搞不清楚狀況的糊塗蟲？中華民國憲法是一中兩區，但國際上分得出「一國兩區」和「一國兩制」的差別嗎？Republic of China和Peoples Republic of China的不同？

義大利沒有錯啊！總統連任的國際記者會，清楚說我們稱自己是Republic of China Taiwan，Republic of後面是國名。總統出國必搭機身寫著CHINA AIRLINES的飛機，要外國人怎辨別？但吳部長後半段也說出了全台灣人的心聲，似乎也在講給蔡總統聽：我們該正名啦！一中架構下，Taiwan也成了疫區，China Taiwan對外具國家主權？

台灣國辦公室2月3日號召十餘人在交通部前抗議，要求政府即刻進行華航正名，徹底解決這種錯誤帶給台灣人民的不便。（資料照）

全面執政，國內公務機關有中國者全面正名，就從華航起。因為航空器是國家領土的延伸，交通部長林佳龍不是在台中市長任內也明確表示：「華航正名後在便利性和辨識度上都有實質幫助」？現在當上交通部長，可別換了腦袋！即使耗費巨資也絕對值得！

2003年「511台灣正名運動」就曾多次要求華航正名，華航以事涉航權推脫之。2006-2007年阿扁總統力主正名為「台灣航空」或「福爾摩沙航空」，遭華航工會以成本可能超過10億台幣杯葛。2016年7月17日民主進步黨第17屆第1次全國黨員代表大會，中美西黨部主任委員也曾提華航正名，卻遭兼任黨主席的蔡英文總統裁示交付中央執行委員會研議，當然最後就是不了了之。

拉高層次，正名之外，疫情也點出憲法的困境：根據中華民國憲法，台灣與中國的關係是一國兩區：台灣和大陸兩地區。武漢肺炎疫情爆發全球恐慌，不脫一中架構下的台灣，位於第一線受害尤其嚴重。蒙古拒絕台灣男子足球運動員進入蒙古參賽，而我們的憲法還稱蒙古是「中華民國法統」中的固有疆域？這還不夠超現實嗎？

感謝外交部長吳釗燮說出：「臺灣就是臺灣，臺灣不是中華人民共和國的一部份。」台灣要成為被國際承認的正常國家，不再受到污辱和誤解，只有去一中架構，吳部長的意思是台灣該正名制憲了！國際局勢對台灣如此有利，該順勢把Taiwan從China的櫥窗中拿出來。武漢肺炎情全球恐慌，在中國架構下的台灣受害最深，CHINA TAIWAN恐成為台灣子孫的夢靨，正名刻不容緩，先從華航正名起。而今年2020東京奧運就是正名絕好的時機，總統請拿出勇氣一併正名為「台灣隊」，817萬張選票做您的後盾啊！

（李登輝基金會前副秘書長）

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