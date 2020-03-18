自由開講》拖累世界中國政府竟然還以大外宣打政治算盤？

◎吳承恩

中國首名武漢肺炎病人最早約於去年12月出現，並發生大規模社區感染，但中國官方卻選擇隱瞞疫情，還懲處公開病毒傳播的李文亮醫師等「吹哨人」。一月時，中國無法再隱瞞疫情，便在國際壓力下公開疫情，但堅持沒有證據證明肺炎會有「人傳人」的情況。

中國首名武漢肺炎病人最早約於去年12月出現，並發生大規模社區感染，但中國官方卻選擇隱瞞疫情，還懲處公開病毒傳播的李文亮醫師等「吹哨人」。（圖擷取自微博）

中國政府隱暪資訊，原本應該守護世界健康的WHO組織也因為中國的紅色滲透而選出了一位立場親中的祕書長「譚德塞」，而譚德塞一度放棄宣布疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」，除此之外，他更飛往中國與習近平會面，主動稱讚隱瞞消息的中國「公開透明發布資訊」、「用創紀錄的短時間甄別出病原體」、及時主動同世衛組織和其他國家分享病毒基因序列，指其行動速度之快、規模之大，世所罕見，經驗值得其他國家借鑒。

WHO這一連串不合理的說法，除了完全與事實違背外，更影響了世界各國的防疫進度，造成了世界各國無法確實了解「武漢肺炎」的真實情狀，也進而造成了武漢肺炎的全球大流行。

原本應該守護世界健康的WHO組織也因為中國的紅色滲透而選出了一位立場親中的祕書長「譚德塞」。（歐新社）

正當世界因為中國所導致的災難忙得兵荒馬亂之際，中國不但沒有反省自己，反而繼續進行大外宣，中國高級外交官趙立堅在Twitter上質問美國：「零號病人是什麼時候在美國出現的？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」。

這代表中國正在罔顧事實，撰寫自己時空的歷史，在這個平行時空裡，中國不僅沒有因為隱密疫情而造成大量的傷亡，反而是個悲劇英雄，不只承擔因為「新冠肺炎」造成中國國內經濟的重大損失，更是一個積極救治世界、關心世界疫情發展，和美國截然不同、對立的國家。

中國高級外交官趙立堅在Twiter上質問美國：「零號病人是什麼時候在美國出現的？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」。（美聯社）

中國沒有放棄的，不只是取代美國成為世界霸權，也沒有放棄影響台灣主權的野心。

3月15日，北非摩洛哥無預警宣布鎖國，陸海空交通全面停擺，但仍有8個台灣旅遊團受困當地，而中國大使館竟然接洽受困的旅行社，聲稱可包機協助旅客返台，還好外交部在中國得逞前，已協助3團順利改訂其他返國航班，也已聯繫上尚未離境的5團。

17年前，台灣暴發SARS危機，台灣不只成為亞細亞的孤兒，更成為世界的孤兒。正因為17年前的經驗，讓台灣變得更為強大。當時的一線政務官，現在也還在線上，因此政府面對這次的疫情，不只截止目前為止尚未爆發社區感染，更超前布署，穩定口罩、酒精等防疫物資的物價。

17年前，台灣暴發SARS危機，台灣不只成為亞細亞的孤兒，更成為世界的孤兒。正因為17年前的經驗，讓台灣變得更為強大。圖為日前防疫人員到機場等待華航包機返台，指揮官陳時中也到場了解。（指揮中心提供）

因此在這波疫情中，台灣防疫的成功也成為世界各國學習的對象，包括以色列、日本、加拿大、芬蘭等國都表示，應該學習台灣的經驗，來對抗這次的武漢肺炎疫情。

台灣因為中國的打壓無法加入WHO等世界組織，卻仍能夠成功防疫，台灣民眾除了要繼續對政府有信心，更要對自己身為台灣的一分子感到幸運且驕傲！

（政治評論家）

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