自由開講》WHO用抖音 實在太中二了！

◎許瑞德

世界衛生組織（WHO）為了宣傳武漢肺炎正確防疫資訊，開始啟用一個中國短影音APP「抖音」（TikTok）帳號，在這個帳號中不僅上傳了兩支影片，影片中更由WHO傳染病預防和控制部門技術負責人阿麗格蘭茲（Benedetta Allegranzi）闡述人們在面對武漢肺炎病毒時可以採取的措施，影片也引導用戶前往WHO網站以獲取更多訊息。

世界衛生組織（WHO）為了宣傳武漢肺炎正確防疫資訊，開始啟用一個中國短影音APP「抖音」（TikTok）帳號。（抖音截圖）

俗話說：「沒吃過豬肉，也看過豬走路。」對於WHO開始使用「抖音」這個中國短影音APP，可真是讓世界各國大傻眼！「抖音」的資安風險可說是臭名在外，不但早就遭到美國當局緊盯，國家軍事單位更禁止軍方人員使用該款APP；連美國知名社群媒體「Reddit」的執行長霍夫曼（Steve Huffman），更指稱「抖音」具有寄生特性，根本為中國政府的「間諜軟體」。

美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley也曾說，抖音為中國公司必須遵循中國法律，換言之，中國共產黨有其權利獲取抖音所存取的所有數據；而另一位共和黨參議員為布萊克本（Marsha Blackburn）也曾稱抖音為「中國的最佳偵探」；此外，除了資安高風險疑慮之外，印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的技術科技部長曼尼康登（M. Manikandan）更曾在2019年2月表示，建議州政府在泰米爾納德邦禁止「抖音」。因為在印度，「抖音」讓青少年及年輕人使用後造成明顯的「文化退化」，同時也充斥著色情內容和種族歧視的極端短片。

當然中國被國際的社會所認證的間諜軟體還不只於此。2017年時，政府更曾經將42款的中國APP列為「高風險間諜軟體」，如：新浪微博、微信 （WeChat）、茄子快傳 （SHAREit）、UC News、Truecaller、瀏覽器 （UC Browser）、BeautyPlus、NewsDog、 小影 （VivaVideo）、平行空間 （Parallel Space）、APUS瀏覽器 （APUS Browser）、玩美相機 （Perfect Corp）…等，同時認定這些APP會將用戶數據傳回中國伺服器，以及存在對印度用戶進行網路攻擊，並且禁止軍方單位和政府官員使用這42款中國App。

對於WHO使用抖音這個高資安風險疑慮APP的作為，以及從之前WHO秘書長譚德塞不斷歌頌中國防疫的無人能及的論調與偏袒行徑，更讓外界質疑，中國和WHO儼然是「魚幫水、水幫魚」，互相拉抬彼此，以求互利雙方。另一方面，更讓人懷疑的是，WHO利用「抖音」來宣傳防疫資訊，有更高程度是為了力助「抖音」來洗白以往「具寄生特性間諜軟體」惡名的嫌疑。

對於WHO使用抖音這個高資安風險疑慮APP的作為，以及從之前WHO秘書長譚德塞（中）不斷歌頌中國防疫的無人能及的論調與偏袒行徑，更讓外界質疑，中國和WHO儼然是「魚幫水、水幫魚」，互相拉抬彼此，以求互利雙方。（法新社）

據傳WHO用「抖音」來推廣防疫資訊的考量，無非是想導正武漢肺炎錯誤防疫概念以及減少肺炎相關假訊息在各國流竄。但有趣的是，被世界各國列為「間諜軟體」及可能導致「文化退化」的APP，居然被WHO用來導正武漢肺炎防疫資訊的利器，根本就是使用有毒的軟體，來宣導防疫資訊，儼然就是「毒樹果實」理論的翻版，讓世人如何相信？

令世界各國聞之色變的「抖音」，成了WHO宣導正確防疫資訊的工具，也讓人覺得，WHO除了變成CHO，難道「中二病」也開始發作了嗎？

（時事觀察者）



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