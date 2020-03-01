自由開講》為侯友宜市長的外勞防疫措施喝采

◎官文傑

當全國防疫指揮中心宣布，武漢肺炎確診第32例為非法逃逸外籍看護，由於該外勞住在新北市樹林區，染疫這段時間經常遊走於新北及台北市區，且都使用公共交通運輸工具，防疫中心公告該名外勞足跡後，頓時使得雙北地區人心惶惶；新北市長侯友宜為免事態失控，讓外勞成為防疫破口，除責成所屬加強清潔消毒工作外，也立即招集人力仲介公會和仲介公司，在3月1日利用假日召開有關外勞防疫對策。

新北市長侯友宜今天召開移工仲介的防疫宣導會議，邀請30家業者及代表與會。（新北市政府提供）

會議由侯市長親自主持，會議中他除要求所有仲介公司加強對外勞宣導政府的防疫政策外，也傾聽各公司對外勞防疫的建議，會後決議由市府尋找三處隔離防疫處所，解決外勞隔離防疫無處可去的困境，並決議合法外勞入境時在機場配發防疫口罩。對侯市長的提前防疫布署，與會人員除感謝外也宣示全力配合，並向雇主及外勞全面宣導。

其實這些工作本來該由勞動部負責處理，外勞的引進及管理都該是他們的職責，但至今未見勞動部有任何舉措，不但未加強非法外勞的取締，也未對合法外勞宣導防疫重點，就放任各仲介公司自求多福，難怪學者專家都認為把外勞視為化外之民有可能讓他們成為防疫破口！

身為第一線的外勞事務專業人員，幫政府做好防疫工作，是我們責無旁貸的職責，但我們不是醫務人員，碰到外勞有隔離防疫需求時，我們就力有未逮，帶回公司或雇主處，有可能感染其他同事或雇主家人，這時尋求政府專業協助實有其必要；所以我們非常感激侯市長出手相助，也希望勞動部盡快召開會議，協調各機關介入襄助，讓外勞族群在全民防疫的同時不致成為唯一破口！

（前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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