自由開講》告親共人士同胞書

◎何翊瑞

近期武漢疫情嚴重，散播速度驚人，截至周三確診病例增添至十九個國家，據華爾街日報指出各個國家極力協商撤僑方案，而我國卻因武漢肺炎議題引發臺海兩岸的關係緊張，引來大陸國台辦的不同意，以未感染等荒謬的理由拒絕我國的請求。

除此之外中共還在WHO一再排擠臺灣，必須先承認一個中國才准臺灣參加，都甚麼時候了還在說這個是在哈囉嗎？而我國行政院長蘇貞昌也因應這病毒嚴重性與傳染性下達了「自救才能救人」的政策嚴禁口罩出口，引發了外界一堆名嘴、藝人批評與謾罵。

范瑋琪近日因用私人帳號罵蘇貞昌「狗官」及小S在個人微博出言力挺大S，強調「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」被譙翻。（youtube影片截圖）

雖說言論自由，但惡劣攻擊政府官員，不明辨是非的與親共態度，令眾多民眾感到鄙夷，一昧的親共只會讓自身感到更加盲目講出的話語更加的令人發笑，其一：中共口罩本身的產能是臺灣的十倍，臺灣每年還從大陸進口約四億口罩，（約數量九成）撇開禁止出口這個議題好了，以人道主義來看，如果臺灣國人只留一半口罩剩下都送過去鼎力相助，你們確定口罩真的都會寄送到武漢嗎？其實在過年爆發疫情之時各地包含美國紐約那邊的華人陸續都有捐贈口罩跟物資，但是全數被中共扣留，甚至眾多視頻流傳出中共還打電話威脅恐嚇捐贈者。在中共內部，在重大天災人禍來臨時，任何國家與民間捐贈物資都會經過黨中央的一手，講好聽是進行儲備調度管理，講難聽一點就是被徵收了，今天我想發放就發不想發就不發，不管底下哀鴻遍野，不管底下百姓水深火熱，請問各位名嘴各位藝人準備上微博罵中共官員狗官了嗎？

在1/30中共微博出現了這樣的報導，環球時報特別感謝山東的壽光人民捐了350噸的蔬菜給武漢人民，但卻被阻絕反而把這些菜反而販售給武漢人民，然後把銷售所得捐給紅十字會，引來大陸朋友眾多的批評。其實這在中共很少見嗎？不！這很常見，可以說中共根本沒有在把百姓當人，這在他們老祖宗老毛就出現了，這一貫的行事作風是傳承的，曾經在文革記載中，毛澤東詢問了汪東興：

毛澤東：文革我們大概死了多少人？

汪東興：大約兩千萬人。

毛澤東：那麼我們福建多少人口？

汪東興：約五千萬人。

老毛說：死了兩千萬人不是還有三千萬嗎？

除了這之外在我大中華民族抗戰14年，百姓苦苦抗日之時，中共在幹嘛？在中共黨史紀錄上，1931年中共在共產國際的扶持下建立了中華蘇維埃共和國，在抗日期間一邊收買國軍將領，一邊洩漏國軍軍事機密給日本，並且跟日本協秘割讓中華土地換取日本不對八路軍的進攻，才讓蔣介石喊出一句名言：「抗日必先勦匪，攘外必先安內，安內以攘外，剿匪以抗日」除了歷史的見證，近期中共對於非人道的迫害從來沒有停止過，作者在眾多影片、書籍統整出重要事蹟：

1950年中共入侵西藏，近120萬西藏人由中共入侵迫害非正常死亡，寺院被毀，藏語書籍被焚！

1967年中共把上百萬人定為內蒙古人民革命黨，大部分人員是蒙古族，以屠殺跟迫害方式等變態酷刑虐殺蒙古人使數十萬人死於非正常死亡。

2009年開始中共對新疆維吾爾族人進行高壓統治，強迫穆斯林吃豬肉和飲酒，必須歌頌黨。

2016年逃亡美國法輪功女學員指出，她在瀋陽黑監獄遭到群體性侵，更有些人以酷刑虐死，甚至傳出活人摘除器官。

2017年中共迫害百萬羅興亞人，進行種族清洗，姦淫婦女，男人殘殺與做苦力。

2017年中共迫害中國內部信仰基督徒的大學生族群！

2018年中共迫害老兵們，老兵們指出中共吃兵糧喝兵血迫害為中共賣命的老兵。直至如今中共迫害香港人、武漢人，甚至封城還把返鄉的武漢人直接拿木材釘死返鄉人的家中大門，還貼出告示這是疾病傳播者等…！

排除中共老毛時期的事跡，近年來它的罪孽早已罄竹難書，作者整理了許多礙於文字無法一一打上，心中被感不是滋味，作者在這問一句話：「你們那些親共的人，敢不敢站出來大力指責中共這種迫害武漢與中國境內的各民族所做的傷天害理之事？」在這種少則數百數千，動則上百萬的人命，怎都沒看見你們出來維護？我只能說，我們華人愛的是同胞愛的是民族，是中華民國裡面純樸的百姓，而你們愛的不是同胞而是中共，在這時代裡面所存在的非人道共產體制。

（時事作家）

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