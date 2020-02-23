自由開講》WHO原來是中國的「頭號粉絲」

◎許瑞德

連日來中國武漢肺炎疫情在全球肆虐，五大洲國家幾乎全部淪陷，國際上最大的政府間衛生機構WHO，卻在這次武漢肺炎的疫情的判斷及應處上飽受各國批評。其中最受爭議的不外乎是秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為中國護航的舉措完全失格，喪失世界衛生組織本應有的專業性及中立性，讓人質疑世衛的立場，根本是全然站在「中國的那一邊」。

其中最受爭議的不外乎是秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為中國護航的舉措完全失格，喪失世界衛生組織本應有的專業性及中立性，讓人質疑世衛的立場，根本是全然站在「中國的那一邊」。（彭博）

若進一步觀察世衛秘書長譚德塞的言論，就可看出其與中國的關係勢不單純。例如：1月28日時，譚德塞表示，「WHO不主張撤僑，對中國防疫能力充滿信心；中國在創紀錄的短時間內，就分離出病毒株，行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現中國速度、中國規模、中國效率，這是中國制度的優勢，值得他國借鏡」；1月30日又表示，「尚未發現中國以外的任何死亡病例，吾人對此都應『心存感激』；若沒有中國政府的努力，中國境外將會有更多確診和死亡病例，中國值得感激與尊重；他毫不懷疑中國對維持透明及保護世人的承諾。」更多次強調「中國政府始終本著公開、透明、負責任的態度，及時向國內外發布疫情資訊，並與他國合作；中國領導高層對抗疫情的決心令人震撼；中方的作為確實有助於減少病毒擴散。」其後，更屢次稱讚習近平有知識，發揮危機處理的領導力…云云。明顯看出，譚德塞簡直就是中國政府的「頭號粉絲」。

中國在聯合國各組織所投入的預算和人員，可以說是名列前茅。除了曾遭媒體所報導過的「聯合國具有15個專門機構，中國在其中4個機構皆有部署高級官員，如總幹事等」之外，其他如國際貨幣基金組織（IMF），中國不僅是其最大的債權國之一，更自2016年起正式成為IMF第三大股東，也是世界銀行第三大股東國…等等。這些職務頭銜對於中國來說都只是工具之一，中國對於國際組織一貫的立場或是否介入把持，向以「利大於弊」、「弊大於利」及「利弊相當」三項標準為衡量。若為「利大於弊」，則將採取「鞏固並保持利益優勢，致力於進一步融入和適應、進而修補和完善現有國際經濟規則體系，防止引來非議而出現根本性的變革。」若為「弊大於利」，則採「一方面學習國際規則的制定方法，倒逼或推動中國國內改革，另一方面在參與國際規則時增加擴大自身影響力，進而伺機顛覆或變革現有國際經濟規則體系。」若是「利弊相當」，則為「選擇有限參與國際規則或機制，伺機修正或改革國際規則，在潛移默化中將對中國相對不利的制度轉變為相對有利的制度」，這就是中國參與國際組織的心機。

身為中國頭號粉絲的WHO，在經過此次肺炎疫情後，已被各國視為中國的犬馬之一。未來WHO所發出的訊息或是警語還能有多少公信力，端看這位秘書長還要繼續偏袒中國到什麼程度了！

（政治評論者）

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