自由開講》對武漢疫情發展的一些建議

邱志偉

目前武漢肺炎情勢已經一發不可收拾，在中國內部死亡人數不停攀升，甚至香港和菲律賓都已經出現死亡案例。

但中國對於正確的發病人數與死亡率，仍有不實登錄的可能，因此台灣政府現今非常謹慎面對疫情演變。但中國對台各種作為，仍讓人難以安心，我希望中國政府應該要秉持人道立場，少點政治算計，開誠佈公的讓世人理解真實狀況，並在台灣撤僑事務上應與我國政府加緊合作。

根據最新消息傳出，此次自武漢撤回台灣的200多名旅客中，有許多人和當初台灣政府協調的名單不符，不合乎政府秉持弱勢先行的原則，更有武漢肺炎的確診患者搭上機。我們不知道是中國政府因為疫情失控，連有沒有患病都檢測不出來？還是根本惡意不與台灣政府協調，故意不按照原則來做事。

重點仍然在於對岸政府的心態要調整，不要這時候還以台辦的旁門左道，忽視台灣的正式官方管道作溝通。唯有如此才能真正確保所有台灣人的權益可以獲得保障。

首班滯留武漢台商包機3日午夜抵達桃園機場，旋即因乘客名單不符及確診病例上機抵台，引爆社會爭議。（資料照）

此外，中國在世界衛生大會上，再度上演17年前SARS疫情時打壓台灣的手段，並在嚴肅的國際緊急公共衛生事件中，阻撓台灣的參與。我要呼籲中國政府，衛生醫療問題是不分顏色種族，更不應該以政治理由作為阻撓台灣的藉口。中國政府這樣的作法，絕對會讓台灣民心更遠離中國，對兩岸間的和解體諒毫無助益。

我們要再次嚴正譴責中國阻撓台灣參加世界衛生大會，這樣的做法與世衛組織精神不符，台灣的疫情缺口，讓台灣無法對世界做出貢獻，也讓台灣人民的健康權益暴露於高風險中。

最後我也要呼籲全國人民，不要在此時搶購與囤積口罩。台灣目前還未出現社區型的群聚感染，目前就診的武漢肺炎病例多來自境外感染與親人接觸感染，此時的狀況下，我們應該做的是預防。也就是大家出入公共場所後要謹記勤洗手，若出入醫院則要戴上口罩，慢性病患者與呼吸道症狀患者也要戴上口罩，其他健康的台灣人民不必無時無刻都戴著口罩。我們要把口罩留給第一線的醫療團隊和病患，務必讓所有物資都能獲得充分的使用。

這波武漢肺炎可能喚起了大家對SARS的記憶，因此社會反響非常之大。提高警覺保持謹慎，這當然是值得鼓勵的事。但此時此刻仍應該做最有效益的自我保護措施，過度恐慌若引起社會紛亂，將得不償失。我們務必要同心團結，好好打贏這場防疫之戰。

（立法委員）

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