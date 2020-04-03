自由開講》國民黨還在幫中國做大外宣嗎？

◎許瑞德

這些日子以來，中國武漢肺炎疫情在全世界造成嚴重大爆發，世界各國確診的案例數字超過93萬人，死亡人數更已經超過4.6萬人，疫情之猛爆非原先各個國家所想像。

但除了這個本身特殊、具強大傳染力的疾病本質之外，世界各國對於這個疾病的「名字」也持有不一定的偏好和帶有政治性的解讀。日前美國之音曾問陳時中，台灣用「武漢肺炎」稱呼是否有歧視意味？當時陳時中的回答則是「比較順的講法，並沒有歧視的意義」。但這樣的回應，卻造成國民黨黨公職的強烈反彈，國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強更批評，包括全世界官方都用「新型冠狀病毒」，台灣口口聲聲說要和國際接軌，為什麼只有台灣官方要逆著做？更質問陳時中用「武漢肺炎」並無歧視之意，但是不是歧視，應該要看「被歧視者」的感受，陳時中有站在中國14億人的角度去想「歧視」這件事嗎？此外，國民黨黨部更加碼支持表示，「武漢肺炎」一詞會讓外界認為背後存在抗中的政治思維。

國民黨台北市議員羅智強日前質疑衛福部長陳時中，為何要使用「武漢肺炎」而不使用「新冠肺炎」，並呼籲陳時中要站在中國14億人的心情去考慮，「武漢肺炎」稱呼所帶來的歧視性。（資料照）

首先，就事實面來看，其實不論是使用武漢肺炎或是新冠肺炎，這個傳染的發源地都是中國，這是亙古不變而且是無庸置疑的真理，不會因為使用了新冠肺炎就能改變病毒是從中國而來。再者，是不是歧視，也應該從數據面來看，日前從媒體做的網路民調來看，有93％的受訪者認為「武漢肺炎」一詞不是歧視，只有5.7%認為是；如果不使用「武漢肺炎」這個名稱，那個名稱最適合？結果比例最高的是「中國肺炎」，有高達71.1％。從這樣的民調數據來看，國民黨的論點和說詞，實在偏離台灣主流民意甚遠，也難怪國民黨一直無法抓得到台灣真正的民心與實際的民意。其三，身為一個台灣人，更何況是一個台灣人民選出來的民意代表，為何要站在中國14億人的角度去思考事情？長久以來，台灣所遇到的一切阻礙和困難，都是中國政府造成的，甚至是故意設計的，為何台灣人要站在中國14億人的角度去想歧視？要台灣人站在一個不斷來侵門踏戶、威脅的惡鄰居想事情，相信任何一個國家的人都沒有那麼大愛！應該也只有心在中國的國民黨會這樣想，所以講出這麼背離民意的論調？

通常會持著中國人的方面來想事情的，不是認為台灣應該被中國統一、不然就是中華民國台灣應該反攻大陸，統一中國，國民黨是哪一種呢？

中國現在正在砸大錢做大內宣、大外宣，國民黨的論調不會讓人質疑，國民黨已經淪落中國大外宣的下游廠商嗎？國民黨說「武漢肺炎」一詞會讓外界認為背後存在抗中的政治思維，這樣的說法其實是錯的。沒有任何民主一個國家會花大錢去做一帶一路、做大外宣，企圖製造霸權來霸凌其他國家。如果國民黨認為武漢肺炎的這個用詞存在著「抗中」意義，那得先問問中國到底對全世界做了什麼樣的壞事吧？

（時事觀察者）

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