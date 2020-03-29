自由開講》道德經啓示錄：新冠疫災教我們的那些事

◎張宮熊

新冠肺炎（COVID-19）自中國武漢引爆以來已經延燒了一季，除了警覺性高的台灣尚有效控制外，號稱文化瑰寶的歐洲如火燒連環船般無法停歇；而原本隔岸觀火的美國即將面臨火燒屁股的冏境。

經歷過新冠肺炎疫情，我們突然警覺到面對看不見的敵人的恐懼不亞於真實的戰爭。天下萬物生於有、有生於無。（道德經40章）這是一場「人命」與「人性」的爭戰，人性是看不到的，人命是實在的。道德經44章說：「名與身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？是故甚愛必大費、多藏必厚亡。知足不辱、知止不殆，可以長久。」在疾病面前人類皆必須謙卑！因為病毒攻擊對象不分貴賤、不分人種。名聲與身體健康何者實在？生命與外在有形財產何者重要？經過一次大災難大家都明白了，也了解活在當下、知足感恩才能透視生命的真諦。

經歷過新冠肺炎疫情，我們突然警覺到面對看不見的敵人的恐懼不亞於真實的戰爭。（法新社）

全球在檢討這次新冠肺炎疫情為什麼突然間暴發流行時，主要有二種觀點：一是中國人愛吃野味，致使原來野生動物身上的病毒傳染到人類身上；另外一個觀點是新冠肺炎病毒是一種生化武器，是人為有意或無意釋放出來的。不論是哪一個觀點，歸根究底都和「人性」、「道德水平」有關。這場爭戰除了考驗著各國的生物科技能耐之外，更重要的是在考驗著人類的道德水平。

道德經25章説：「人法地、地法天、天法道、道法自然。」人生於天地之間便應該師法自然、敬天謝地才能長治久安。如果人不法天（貪慾踰矩）還破壞環境（地），大自然便以祂的方式反撲。亞馬遜、澳洲大火如此、SARS、新冠肺炎亦是如此。

做為擁有行政資源的執政者更需要了解：值此百年一遇的重大疫情，必須視民如親、進退有據，才不會造成人民生命財産的重大損傷。如果遲疑失據，天災加上人禍便是禍上加禍了。因此，道德經71章説：「知，不知，上；不知，知，病。聖人不病，以其病病，夫惟病病，是以不病。」台灣守住了疫情不擴散是明證；日、韓輕忽致疫情擴散、義大利疫情失控也是明證。

雖然病毒攻擊對象不分親疏、不分貴賤、更不分人種。但天公疼惜善人是所有宗教的通則，更是天道。道德經79章説：「和大怨必有餘怨，安可以為善？..有德司契、無德司徹，天道無親，常與善人。」

道德經40章說：「反者道之動；弱者道之用。」如果一般民眾、擁有行政資源源的執政者，都能在這一波疫情漫延中學習到何謂天道運行的道理，也就不枉費走此一遭了。

（2018-19世界名人錄得奬人、大學教授）



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