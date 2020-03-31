自由開講》透視中共對世界經濟發展的傷害！

武漢肺炎持續在全球蔓延。圖為紐約時代廣場。（歐新社）

◎陳啟濃

教育界有句話說「有怎樣的校長，就有怎樣的學校」，言下之意就是校長的領導對學校風氣的影響。如果改為「有怎樣的政府，就有怎樣的國家」，用這段話來形容中國在中共統治下造成的惡習，也頗為貼切。

中國自鄧小平主張改革開放，經濟開始發展，外國資金進入與廠商進駐，本來資本主義就是重商主義，大家努力生產商品，賣到全世界來賺錢。這樣的社會發展需要有民主國家開放與自由的風氣，作為公平競爭的原則。品質要求當然是商品競爭的首要條件，然而因為在中共集權統治的前提下，資本主義自由競爭重視品質的做法，卻受到嚴重的扭曲與變質。

就以這次武漢肺炎世界各國競相跟中國採購檢驗試劑與醫學用口罩為例，發現很大比例的產品都無法達到預期的效果，試劑不準確，口罩甚至也品質不佳。以往中國生產的商品輸向全世界，許多雖然都算低價，但劣質品很多，也容易耗損。筆者曾經用國民旅遊卡購買一雙八百元運動鞋，穿不到一星期就開口笑，便宜得沒有價值。這次發現攸關人民健康與生命的醫療用品都不可靠，才真正讓世界各國對中國製造的產品，體會到其對人類的嚴重危害。

就以這次武漢肺炎世界各國競相跟中國採購檢驗試劑與醫學用口罩為例，發現很大比例的產品都無法達到預期的效果，試劑不準確，口罩甚至也品質不佳。（本報新聞畫面截圖）

正因為中共政權是少數人掌控權力，開工廠生產產品，靠的是裙帶關係，與當權者的利益關係，個人的努力不是最重要的。政府帶頭做假，企業文化又怎會誠實精進。公司生產產品當然不重研發，只想要剽竊，直接偷取他國企業的智慧財產與技術，因為公司重點要打點好黨國關係，公司的發展才有出路。至於生產品質的要求，一切當然也是以造假應付的文化為主，用錢用關係來打通關，品質要求在中共眼中，比起自己的權力利益又算甚麼，當然人命又更不值錢了。

（水里國中校長）



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