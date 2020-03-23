自由開講》武漢肺炎與台灣的國際處境

◎林瀚城

中國經濟的快速崛起，近年已成為全球第二大經濟體，但好景不常，川普就任總統以來，對美中兩國的經貿不平衡狀況極為不滿，對巨額逆差亟思改善，美中貿易旋起有史以來的大風暴，川普總統就任三年來，採取強勢的制裁手腕，要求中國作大幅改善，雖然中國在現有市場佔有的優勢下並不願輕易妥協，但歷經多次協商後，就在兩國即將取得協議時刻，武漢肺炎的蔓延頓時取代美中貿易爭執，成為國際焦點。

中國武漢肺炎疫情的蔓延成為國際重大災情，迄今尚無法得到有效控制，瞬間把這個崛起的大國打回了原形，隨著疫情發展，也讓其長久以來僵化的官僚體制，嚴苛的信息管控等弊端暴露無遺，公共衛生系統應急預警機制形同虛設，虛高的強國形象在國際間瞬間敗壞。

武漢肺炎的蔓延已取代過去三年的美中貿易爭執，成為國際矚目焦點。圖為美國清潔人員消毒公車把手。（路透）

如今包含美、日、韓及我國的企業，陸續把供應鏈移出中國，短期內固然對歐美等主要消費國家會有影響，例如美國國內生活必須的產品絕大多數來自中國製造，但假與時日，影響將會淡化，長期而言供應鏈一遷出中國，不但削減中國國內就業機會、經濟發展亦將受到重大打擊，而周邊其他國家經濟發展，印度、越南、柬埔寨、孟加拉、印尼等國必將因此獲利。

美中貿易戰造成中國工商業逐漸惡化、百業蕭條，如今武漢肺炎的爆發，封城、封市更讓中國整個經濟很大部分運轉出現了停頓，除了旅遊、餐飲、交通等首當其衝外，製造業自春節停工以來復工時間一直拖延，生產鏈無法接續，產業整體形勢堪憂，不但中國經濟因此造成難以估量的損失。金融體系更是雪上加霜，根據金管會統計，台資金融業包括銀行、證券、保險業對中國曝險金額高達1.99兆新台幣，一旦中企或台企出現倒閉危機，台灣金融業也勢將難免首當其衝，讓台資企業，尤其是金融業繃緊神經，無不費盡心思，亟思解套方法。

衣索比亞籍的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（左）在疫情中表現荒腔走板，其個人與世衛組織威望皆已大打折扣。（法新社）

武漢肺炎引發的疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）衣索比亞籍的秘書長譚德塞卻遲遲未將疫情列為「國際公共衛生緊急事件」。他被質疑只相信中國提供的數據，嚴重低估疫情，不但對中國的隱蔽災情一事極端偏袒，還「感謝中國對抗疫情的努力」，如此違背事實的行為理應受到譴責，國際上還出現聯署，要求他辭職下台，雖然受制於中國在聯合國享有否決權，要求下台一事難以實踐，但譚德塞的威望已大打折扣。

而在我國，武漢肺炎疫情在全國上下合作、竭盡心力防範之下，目前為止得以將疫情壓低在最輕微，政府防疫政策與執法人員的努力均獲得國際高度讚揚，爭相效法，在此時刻，政府單位是否應緊接著就各方面做一檢討？經濟上目前就急性的紓困、降息、發補助款等方法，固然可暫時解決燃眉之急，長久之計又將如何？

外交上，我國要求參與國際組織一再受到中國無理阻擾，近日還派遣軍機在台灣周遭海域不斷挑釁。中國在美中貿易戰受到美國重大打擊，經濟已大幅敗退，隱蔽武漢肺炎蔓延疫情更令國際社會極端反感， 雖然萬事莫如救災急，但若利用此一機會，積極行銷台灣為世界防疫工作的努力，爭取以台灣之名參與世界衛生組織，當不失為一良機。

（商）



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