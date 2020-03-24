自由開講》武漢肺炎來自美國！？謬論築起的共產神話

◎吳文蕙

聽聞長輩提起新冠肺炎其實來自美國，再加上某些名嘴大加渲染，種種謬論於社群媒體間悄悄發酵。從反送中事件網路謠傳主要領導人黃之鋒來自越南、新冠肺炎竟導因於美國、桃園市竟嚴重到封城等一連串荒謬的謠言，我們已經能清楚窺見中國政府危機處理的標準流程：要遮蓋一個謊言，就再撒一個更大的謊。

有鑑於科技傳播的日新月異，台灣有許多媒體可以發聲，除了傳統新聞業外，新型態的傳播媒介像是爆料公社、PTT等可以成為個人向社會傳遞訊息的發聲筒。近日甚至有假新聞說道台灣政府隱匿疫情而導致上百人感染肺炎，個人手機堆積如山、屍體遍布街道的照片。看到這些捏造出來的荒唐劇情，身在台灣的筆者都覺得自己是否活在平行時空。在台灣社會中每個人都可以是正義的化身，言論自由享有憲法位階的權利保障，政府也無權任意封鎖訊息的傳遞，查證相對容易，也因此在台灣隱匿疫情幾乎是不可能的任務。全民都可以是最嚴厲的監督者、立法委員職權時亦享有言論免責權，故政府施政如坐針氈。

反觀在中國，資訊科技卻成為政府限制人民言論自由的手段；廣大的社群媒體儼然成為官方領導帶風向的利器。筆者實測，在中國最大的社群媒體——微博上搜尋「習近平」、「退黨」等字眼，竟然顯示為沒有結果。當一個國家的人民在網路上連自己領導人的名字都無從搜索時，談何有批評時政的自由呢？在台灣，蔡陰魂、韓狗魚、狗官王八蛋等雖然粗俗，卻也見證台灣的言論空間遠遠比對岸暢快許多。

中國雷厲風行的封城行為看似展現專制獨裁的效率力道，追根究柢，此起疫情的禍因乃是對真相的拼命隱瞞、對吹哨者的大力追捕、對民眾的質疑的全面噤聲。（法新社）

中國雷厲風行的封城行為看似展現專制獨裁的效率力道，追根究柢，此起疫情的禍因乃是對真相的拼命隱瞞、對吹哨者的大力追捕、對民眾的質疑的全面噤聲，可惜病毒聽不懂黨意，最終紙包不住火，禍延全球。民主的社會雖然吵吵嚷嚷，也常常被人詬病議事無效率，但是人人都可以是參與政策、決選政府的一份子。民主的代價是高的，付出更多的人力金錢以及設計諸多程序保障，但集結眾人之力，真理是可以越辯越明的。

（政大法律系學生）

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