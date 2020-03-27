自由開講》在台灣的中國大外宣一定失敗

許瑞德

從中國發跡，在全球產生大爆發的武漢肺炎，已經造成世界各國確診超過52萬人，死亡人數超過2萬人，簡直是21世紀的恐怖黑死病！中國政府從去年12月不斷隱匿、掩飾、延宕早已在12月1日就已經產生的「不明肺炎」案例，甚至還傳出其實在去年9月武漢當局就已經在天河機場舉辦「新型冠狀病毒的突發演習」，讓外界高度憤怒中國政府簡直把中國人民的命當作是在玩遊戲！更因為隱匿、知情不報，造成全世界人命遭受到重大的傷害，實在是太過失德、草菅人命！

台灣，是在這次武漢肺炎疫情嚴重肆虐當中，處理方式及成效最受世界各國稱頌的國家，甚至在近期電子媒體所做的民調顯示，台灣民眾對於政府防疫政策的看法，社會整體的信心程度有所增加，有87%表示有信心；衛福部長陳時中在防疫上的滿意度高達91%、蔡英文總統的滿意度也來到歷史新高達到60%。看到這些數據，中國國台辦、台灣親共政黨、支持中國統一台灣的小粉紅們，是不是要抱團痛哭了？

台灣防疫有成，中國國台辦不斷謾罵台灣政府，也連結台灣的親共政黨、政客為側翼展開大外宣攻勢。（歐新社）

台灣防疫有成的這段時間以來，中共因為眼紅而開始給台灣政府架拐子、扯後腿，鬧出的事情不斷，不斷讓中國國台辦出來發言謾罵台灣政府，也連結台灣國內的政客或親共政黨為側翼展開攻擊，同一口徑的抹黑、指責言論，儼然是中國大外宣進軍台灣。

中國國台辦甚至早就在2月時就曾經發表聲明，說要曝光在湖北的台灣人不能回鄉的「真正原因」，甚至在文中爆氣風狂飆罵「台灣防疫機構負責人」，直指陳時中「全是謊言、不顧人道、冷血」等。其措辭強烈、無禮、簡直瘋狂脫序！中國國台辦對於台灣防疫滴水不漏這件事真是爆氣無比！

當然，中國老大一旦對台灣展開攻擊，台灣國內的親共小粉紅們一定要趕緊發聲追隨。在野黨內上至前後任黨主席、地方縣市長、名嘴、民意代表及其他在野政黨，無不針對衛福部長開始猛烈爆擊，除了不斷高分貝發聲要行政院長換下陳時中、何時要換下陳時中、陳時中已經忙得焦頭爛額......等等言論，企圖在媒體和網路上帶風向，用輿情力量逼迫政府換下指揮官陳時中。

經過第一波攻擊之後，媒體名嘴、記者、相關政黨便開始進行第二波攻擊，例如：若疫情持續，陳時中很可能當行政院副院長、我以為他會取代行政院蘇貞昌、疫情政策該聽誰的，行政院還是指揮中心的？等等帶風向的言詞。讓人不禁覺得老共和小粉紅們，你們策反的手法怎麼還是這麼粗糙、不細膩呢？

台灣政府在武漢肺炎的防疫上做得很好，全台灣人民有目共睹，不僅從台灣民眾對於政府防疫的滿意度民調就可以看出，連美國、加拿大、紐西蘭、以色列、丹麥、法國、泰國、日本、韓國......等等眾多國家的政府官員都對台灣讚譽有加，甚至取經台灣經驗。台灣做得好，世界各國來取經，身為台灣人不是應該深感無比光榮嗎？怎麼還會呼應中共口氣，幫中國進行大外宣任務呢？實在令人不解！

（時事觀察者）

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