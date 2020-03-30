自由開講》醫療行政人員為何被排除在補償規定之外？！

◎葉晉辰

親愛的時中部長，您好：

本人是醫療相關行政人員，本次防疫期間醫院的所有人員皆如臨大敵，在接獲防疫期間醫院醫事人員及社工皆不可出國前我們早就已經自主管理了（北市衛疾字第1093110579號規定），所有醫療相關從業人員預計出國的取消休假，已經出國的就取消行程儘早回國，醫院是個大家庭，抗疫又是團體戰，但如今我們醫療機構的行政人員卻被排除在這個補償規定之外，難道醫療行政人員就不屬於這個大家庭中嗎？

如今我們醫療機構的行政人員卻被排除在這個補償規定之外，難道醫療行政人員就不屬於這個大家庭中嗎？（資料照）

我們很多行政的同事本來安排去美國或日本的（當時只有一、二級）都自行取消，後來醫院也強制規定所有人員皆不可出國。最終發現醫療行政人員真的很可憐，發獎金沒有他們的份，領的錢又比醫事人員少，需要犧牲的時候卻都有行政的份。

醫院行政通常一人分飾多角，遇到疫情期間雜事更是多如牛毛，如醫院的疫情應對方案行政要出主意、門口TOCC篩檢行政要幫忙、因疫情造成的民眾不滿行政要出面、引導因疫情而改變的進出口動線行政要支援，外頭餐廳跟飲料店沒有給醫療院所的行政人員優惠那也就罷了，連政府都不願意體恤我們醫療行政人員，這真的讓人很灰心。

你想想，假若我們的櫃檯一個人因疫情而病倒了，那可是整條線的人要被抓去隔離，來院就診的病人要靠誰幫忙結帳？醫師嗎？假若我們的人事、會計、出納等其中任何一個人確診得病了，整個單位的人都需要進行隔離，這可是發不出薪水的問題，試問部長有幫我們發聲？有注意到我們的存在嗎？我們要求的沒什麼只希望能夠被平等對待，被列入是醫療大團隊的一份子，至少把行政人員放入補助之列而不是將其排除。

（醫療機構行政人員）



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