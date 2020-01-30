自由開講》還在發動「疫情資訊戰」的中共，真的有病！

樂克凜

武漢肺炎疫情已遍布中國全境的31個省市區，許多城市更紛紛被迫「封城」。儘管中共官方在疫情爆發的很長時間裡，都一再宣稱疫情「可控」，並禁止本國人民與外國媒體對外「洩漏」真實情況；但當連習近平都開始強調自己將「親自指揮」防疫工作，並坦言「加快蔓延的嚴重形勢，必須加強黨中央集中統一領導」時，中共在這場「防疫戰」裡的處處輕忽與漏洞，恐怕也再難以繼續欺瞞於自家人民與國際社會。

當初防疫不利，如今補救未晚──至少絕大部分其他國家的人民，是這麼期待中共政府的。但，這個政權卻再次暴露了它將「維穩」與「統治」遠遠重於人命與正義的本質。

明明在攸關著全世界共同的健康衛生與生命安危的緊急時刻，這個極權政府卻依舊在對臺灣、美國、日本與國際社會那些「不親中」的一群，發動著各種假訊息、資訊戰與輿論戰的攻擊；替國內逐漸沸騰的輿情轉移注意，亦趁機試圖卸責，更不忘要持續打壓臺灣。

武漢肺炎疫情持續擴大，中國全境淪陷，人心惶惶。圖為武漢醫護人員。（法新社）

武漢肺炎疫情從爆發伊始，中共就選擇隱匿，迄今看來逐漸失控的疫情更始終被國際上的許多媒體與醫病專家懷疑還在「管控」真實露出的數字。當世界各國開始指責中共時，中方利用各種本國與他國的社群平台，釋放出了「美國流感死更多人」與「愛滋更可怕」為主的兩大資訊戰攻勢。

前者拿「流感」比「武漢肺炎」，根本就是不倫不類的比喻，說的好像流感不是個全球皆有的疾病一樣，更根本不敢面對「中國流感」歷年的慘況又到底如何。而後者的論調更是無比可笑，完全無助於疫情的控制或公眾的提醒，更像是領了錢的三流公關公司絞盡腦汁之下的不入流說詞。

中共不知撒了多少人民幣，鋪天蓋地四處宣傳這兩項論述，無非就是要想盡辦法替自己「卸責」。用的理由與依據卻是荒謬到好笑，完全是小學生等級的吵架跟推卸方式。全世界大概也只有中共政權，在這種時刻還會把自己政府的聲譽與政客們的前途當作第一優先，更以為這樣胡亂牽拖的方式能有助「洗刷」自己防疫不力的「汙名」。而臺灣的若干政客、媒體人與「網紅」等，也跟著中共的訊息戰隨風起舞，為了一點小恩小惠，而甘願放棄所有的常人智商與道德良心。

如果說中共發動「疫情資訊戰」的主要目的是卸責，那麼此時還在國際場合上的對臺打壓，就是慣性，甚至是「勒索」。明明臺灣具有放諸國際仍屬頂尖的醫療技術與人才，更擁有在對抗公衛危機事務上深具經驗與能力的政府團隊，但中共就是要千方百計地阻擾臺灣參加世界衛生組織（WHO）。不僅如此，攸關在疫情全球擴散時如何採取人流與出入境管理的重要組織：國際民航組織（ICAO），也傳出大量由中國籍的秘書長及雇員把持，連在推特這種地方都要把所有跟臺灣有關的留言「刪好刪滿」的情況。

中共在此時仍要對臺灣無所不用其極地封殺與打壓，不但是再次視臺灣人的生命健康於不顧，更是為了自己那可笑的「一個中國原則」，而活生生地在阻礙著自家人民與世界各國的疫情控制。而看看中共官員們的嘴臉，從當年SARS爆發時那種「誰理你們啊！」的不可一世態度，到現在都已經擴散至此了，還在那邊堅持著「臺灣必須作為中華人民共和國的一省」，才「有辦法參與國際組織」──這不是趁疫情擴散時的威脅與勒索，那什麼才算是呢？蠻橫至此，已經到了人性全無的境界了。

全世界大概沒有幾個國家，隱匿過一次重大的疫情不夠，居然不到二十年內又再重演了一次；自己防疫做得不足也不夠，卻還整天花心思在想如何攻擊、貶低與抹黑其他國家，好讓自己顯得「沒那麼糟」；自己一天到晚宣稱「疫情可控」、「物資足夠」與「領導英明」，卻又總是要忙著透過痛罵他國「沒捐助我」或「管制口罩」，好宣洩民族情緒與迴避政府責任；更糟糕的，是都已經在這種人民攸關的生死關頭，還想著要怎麼趁機勒索要脅、滲透分化他國。

只能說，中共政權真的是「有病」，而且狀況還真的不輕。

（自由作家、政治工作者）

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