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自由開講》世衛卡台的「後殖民防疫」

2020-01-29 09:48
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◎蔡哲明

中國武漢肺炎疫情全球蔓延，中國緊急頒布「出入武漢人員管制」，世界衛生組織（WHO）卻未納入台灣共同防疫，卡台行徑已淪為「後殖民防疫」。

文化研究指「後殖民」是一種別於軍事武力，透過經濟社會等意識形態，藉由國家機器的管道運作，成為剝削他國的當代手段。

中國武漢肺炎疫情全球蔓延，中國緊急頒布「出入武漢人員管制」，世界衛生組織（WHO）卻未納入台灣共同防疫，卡台行徑已淪為「後殖民防疫」。（美聯社/資料照）

世衛組織已將武漢肺炎病毒命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），從2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），顯示國際社會對中國內部的防疫機制有所疑慮，世衛組織卻仍漠視海峽兩岸互動頻繁而一味卡台。總統蔡英文雖然大聲疾呼要求世衛納入臺灣，美國國務院資深官員也期待能排除政治因素，由於臺灣連續3年未以觀察員身份受邀參加世界衛生大會（WHA），主因仍是受到中國強權的打壓結果。

全球化導致健康危機迅速蔓延，世衛組織法規開宗明義人民優先，如今卻將政治因素無限上綱，恐怕已是背離世界利益。

（新聞研究所學生）

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