自由開講》ICAO封鎖挺台言論 凸顯中共滲透無國界

游沛文

為防止武漢肺炎疫情擴散，許多國際組織密切合作，針對疫情發布國際飛航安全警示的聯合國國際民航組織（ICAO）卻拒絕提供資訊給台灣；台灣民眾、美國議員、學者在推特（twitter）發聲力挺台灣，帳號竟然全遭ICAO封鎖！循線追查， ICAO及其推特帳號早已由中國籍秘書長與通訊官介入管理。

過去在國際防疫、海外醫療援助上，台灣一直是落實「防疫無國界」、「醫療無國界」的資優生；但是武漢疫情爆發以來，中共不僅是隱匿病情的惡霸，更堂而皇之揚起「滲透無國界」的黨旗，將宣傳魔爪伸入國際組織WHO、ICAO，公然孤立台灣，屏蔽自由言論。

國際民用航空組織（ICAO）的官方推特帳號大舉封鎖推文表達不滿台灣遭排除的用戶，並被爆出管理員實為中國人士。（取自網路）

不只防疫、更要嚴防滲透

荒謬的是，中共向來禁止中國民眾使用Facebook、Twitter、YouTube等社交平台，但在海外卻又加強這些平台的宣傳，企圖洗腦海外華語族群，而今更是明目張膽介入國際組織的社交平台帳號。

中共滲透媒體、打壓異己其實不是新聞了！過去發生《蘋果日報》記者遭襲擊、《大紀元》印刷廠遭縱火，海外媒體報導受到恐嚇或審查，屢見不鮮。根據美國非政府組織「自由之家」今年一月發佈研究報告《北京的全球擴音器》（Beijing’s Global Megaphone），分析2017年以來中共政府對於外國媒體和公眾輿論的控制，中共一邊推廣政治宣傳，一邊對媒體進行滲透、恐嚇或審查。

據研究報告指出，近年來中共檯面下動作頻頻、佈局全球：包括透過電視、電台、社交平台等，對世界各地的媒體與廣告商施加影響力；中共駐外機構與官員在海外積極情蒐、干預新聞自由；中國企業則在政府扶植下建立或收購海外的內容傳播平台；培訓外國人員、向外國媒體轉讓技術，宣揚中共意識。

外媒報導指出，ICAO的社群負責人為一中國籍女性。（取自網路）

當國人為了「口罩進出口數量」這種國小數學題爭執不休時，中共正處心積慮讓台灣在國際消音；當國際社會正視中共滲透媒體的嚴重性，台灣民眾也應提高警覺，不要給中共介入輿情的機會。中共愈想孤立台灣，台灣更要團結，透過醫療專業、透過公民外交的力量，向世界發聲；我們也應串聯更多國家的意見領袖聲援民主自由、聲援台灣，向中共發出警告與怒吼：「How dare you?」

（台灣世衛外交協會）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法