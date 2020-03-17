法律歸法律》寫契約，用字真的那麼重要嗎？

中文博大精深，在寫契約的時候，難免會因為字句的涵義多元或有歧異，導致「眼前的黑不是黑、你說的白是什麼白」的爭議。

◎陳孟緯

現就讀法律系大一的康仔，是從台北跑到高雄念書的南漂青年。

今年寒假，康仔開車在高速公路上準備返鄉，但卻被後方轎車在超車的時候擦撞車輛的「左前方」，導致一時失控擦撞護欄，造成右側照後鏡脫落，以及板金嚴重刮傷。

事後康仔請領保險理賠時，與保險專員針對契約書中所謂：「被保險汽車非直接與對造車輛碰撞、擦撞所致之毀損滅失不賠」的規定產生爭執。

保險專員認為只要不是車輛間碰撞的損害都不必賠償，所以公司只要賠償「左前方車頭」損失就好。

康仔則認為，這條規定是說當車禍的原因是車子「自撞」的時候不賠，但既然他的情況是被別輛車子擦撞去衝撞護欄，當然就不是「自撞」。

康仔的家中長輩認為這根本是在玩文字遊戲！於是便向金融消費者評議中心求援，到底哪一種說法比較有理由呢？

當交通事故遇上保險理賠時，「契約」的字句怎麼解釋？（https://pixabay.com/）



「契約」的字句怎麼解釋？

中文博大精深，在寫契約的時候，難免會因為字句的涵義多元或有歧異，導致「眼前的黑不是黑、你說的白是什麼白」的爭議。

當字義模糊時，民法規定必須探求雙方當事人的「真意」，而不能拘泥於所用的語句，那問題就來了，什麼叫真意的解釋呢？

其實所謂真意的解釋，並不是要求直譯當事人內心的想法，也就是說，契約的解釋並不只是「事實認定」而已，還包括「法律適用」。當我們找出當事人忠實的想法後，接著要找出合適的規定在法律的世界中重新理解一遍。

所以舉個例子來說，你心中雖然想著「買高鐵票」，但既然你一定不光只是要買那張票，還要請求高鐵提供兩地往返的服務，所以在法律的世界中，你訂的契約其實是旅客運送契約而不是買賣契約。

話雖如此，要找出當事人真的想要什麼，其實是一件非常困難的事，我們也不能排除有心人想要耍賴硬凹的可能性。但問題是，分辨硬凹與否不會比找出當事人內心的想法簡單，所以當我們無法分辨當事人內心真正的想法時，有時候會參考像是「社會上一般人的理性認知」啦、「交易習慣」啦、「誠信原則」等等的客觀因素，由法院嘗試找出一個最大公約數來當作雙方的真義。

分辨硬凹與否不會比找出當事人內心的想法簡單，所以當我們無法分辨當事人內心真正的想法時，有時候會參考像是「社會上一般人的理性認知」啦、「交易習慣」啦、「誠信原則」等等的客觀因素。（https://pixabay.com/）



康仔的保險契約怎麼解釋？

康仔的狀況是很常見的爭議，在這種情況下契約文字本來就有解釋空間，也看不出來有哪個人在「硬凹」。

當然站在一般人民的角度來說，都不會預期這種保險只需要賠擦撞的部分，既然一般人都會這麼想，那麼康仔的說法顯然才會是雙方真義的最大公約數。

還有一個理由是，像保險這種公司事先已經寫好交給你簽名的契約，叫做「定型化契約」，通常又臭又長，一般人基於信賴對方的情況下往往沒有仔細看便簽名同意，所以這時候，就需要法律保障一般人民了。

像《消保法》及《保險法》就規定，定型化契約如果字義不明確，要以朝向人民有利的方向來解釋，避免這些商人得了便宜又賣乖，因此既然保險公司寫得不清楚，康仔的說法也沒有明顯的不合理，當然就要做有利於康仔的解釋！

所以啦！寫契約的時候，字句的運用遠比我們想的還要重要許多，這也難怪許多公司都要花大錢請律師幫忙撰寫契約了！

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