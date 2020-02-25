法律歸法律》有精神障礙的人，難道就不是「人」嗎？

試想，一個超過 20 歲的成年人，如果是心智障礙、精神障礙，根本沒有辦法正常表達「心中的真意」，這樣跟別人進行交易時，就會容易產生誤會，在民法上究竟該怎麼辦？

◎江佳穎

上禮拜我們看到了，法律為了保障未成年人的權益，規定孩子們長大前日常所需之外的法律行為都得經過爸媽同意。

但所有大人一律都要為自己行為負全責嗎？別急，就讓我們繼續看下去。



誰說只有小孩才值得保護！

試想，一個超過 20 歲的成年人，如果是心智障礙、精神障礙，根本沒有辦法正常表達「心中的真意」，這樣跟別人進行交易時，就會容易產生誤會，在民法上究竟該怎麼辦？

有精神障礙的人，難道就不是「人」嗎？（示意圖／圖自我們與惡的距離臉書）

因此，在民法上辨別事務的難易度，區分成受「監護宣告」或「輔助宣告」兩種類型。

也就是和未成年人的規定類似，受監護宣告的人就好似 5 歲的小新，做任何事情都要監護人同意；而輔助宣告之人則像是國高中生，簡單日常自己決定、複雜大條的才要得到同意。



難不難誰說的算？

當法院收到宣告的聲請時會轉交醫生判斷，醫生做出鑑定報告後，再由法院做最後的裁定。這邊提到的鑑定報告，就是你我都不陌生的「精神鑑定」。

醫生做精神鑑定是需要親自面對面鑑定當事人的心智能力，包括生理上是否有缺陷等。

完成鑑定後送回法院，法院再以此和家屬建議等考量要下「監護宣告」還是「輔助宣告」。宣告一旦做出，除非家屬等有聲請權人撤銷，否則都會一直存在。



給你一個故事讓你掌握全世界

非常喜歡小動物的 A ，從小的夢想就是擁有自己的動物園，好不容易成年，靠著聰明智慧投資有成、存夠了錢，卻在一場意外中因腦傷使得辨別事理的能力大不如前，也喪失了部分記憶。

心疼伴侶命運坎坷的 B，主動向法院聲請成為 A 的輔助人。受輔助宣告的 A ，因為腦傷而喪失了和 B 的美好回憶，只記得自己要買動物園的夢想。

A 可以不經過 B 同意就跑去買動物園嗎？不行，因為買動物園不是 A 維持日常生活必需的行為，A 需要得到輔助人 B 同意才可以買。除非 A 的狀況恢復了，由 B 聲請撤銷輔助宣告，A 才可以隨自己高興去買動物園。

所以精神障礙的人是不是人，當然是，所以法律必須要保護這樣特別的人。

參考資料：



*障礙行不行？ 心智障礙者法律能力的各種兩難 台灣人權學刊，2016年



*民§14 15 151 152 7785

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