法律歸法律》欸，小孩是人嗎？還是他是半獸人？

小孩是人嗎？當然是，只是他是一個沒那麼完整的人？！

◎黃俐菁

上篇說到，法律明白規定「人的權利，始於出生，終於死亡」，當我們從媽媽肚子裡出來的那一剎那，我們就是一個「人」了，而身為一個「人」，理論上會享有一樣的權利，無論是小孩或是大人。

但是，曾經身為小孩的你，應該很明白一件事，就是無論在家中或是在外走跳，你可以做的事情根本跟大人不一樣，所以都很想趕快變成大人啊。

所以「小孩」和「大人」真的不一樣嗎？

曾經身為小孩的你，應該很明白一件事，就是無論在家中或是在外走跳，你可以做的事情根本跟大人不一樣，所以都很想趕快變成大人。（https://pxhere.com/）



哪邊不一樣？

台灣的民法是以 20 歲為分界點，滿 20 歲的人才是大人，沒有滿 20 歲的都是小孩，不過如果你未滿 20 歲就結婚的話，也可以算是一個大人。

如果不是大人的話，因為法律直接推認你不夠成熟，還需要受到保護，所以在生活上的行動就會受限制。

例如，未滿 7 歲的小孩直接認定是「無行為能力人」，滿 7 歲以上未滿 20 歲且還沒結婚的小孩是「限制行為能力人」。



差別在哪裡呢？

我們舉一個例子。

假設要買特斯拉，如果是大人，有錢就可以買，但如果是小孩，有錢也不一定買的成。

為什麼？

如果是「7 歲以下」的小孩，他要從事的「法律行為」必須要有「法定代理人」來做，不然就是無效，因為法律認為小孩子年紀過小，基本上不可能有能力處理，所以如果要買特斯拉一定要通過爸爸媽媽。

如果是「7 歲以下」的小孩，他要從事的「法律行為」必須要有「法定代理人」來做，不然就是無效！圖為示意情境圖（資料照／圖片擷取自「爆廢公社二館」）

而如果是「滿 7 歲以上未滿 20 歲」的小孩，就會比較複雜了。除非是別人送他的特斯拉，或是特斯拉是他的年齡或是身份是日常生活所需的，他才可以擁有特斯拉。

不然如果他要自己跟車商買特斯拉，也必須要經過他父母的同意，否則他還是不可以買的。

簡單來說，「7 歲以下」的小孩，原則上什麼都要靠爸爸媽媽來處理。而「滿 7 歲以上未滿 20 歲」的小孩，除非是日常生活所需，不然法律行為需要爸爸媽媽同意才行。



所以小孩是人嗎？

小孩是人嗎？當然是，只是他是一個沒那麼完整的人，因為在還沒長成大人前，法律上會特別保護小孩，使小孩不會在還不懂社會的遊戲規則前，就把自己遊戲的籌碼丟光了。

螢幕前的你，長大了嗎？



參考法條：

《民法》

第 12 條：「滿二十歲為成年。」 第 13 條：「未滿七歲之未成年人，無行為能力。滿七歲以上之未成年人，有限制行為能力。未成年人已結婚者，有行為能力。」 第 75 條：「無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。」 第 77 條：「限制行為能力人為意思表示及受意思表示，應得法定代理人之允許。但純獲法律上利益，或依其年齡及身份、日常生活所必需者，不在此限。」

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