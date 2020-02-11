法律歸法律》在肚子裡的人，是人嗎？

民法第 7 條是這樣規定的：「胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。」

◎蔡岳倫

根據民法規定，人能享受的權利，就是從你「出生」那一瞬間那開始計算，直到「死亡」而消逝。

但這時候有一個問題：懷孕中的「胎兒」是不是人？能不能享受權利呢？

懷孕中的「胎兒」是不是人？能不能享受權利呢？（https://pixabay.com/）



胎兒是人嗎？

民法第 7 條是這樣規定的：「胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。」

這條的意思是，民法認為胎兒「不是人」，所以自然沒辦法享受「人」的權利。不過，如果你順利出生，那麼民法可以讓你回到過去，從你成為胎兒的時間就是一個「人」，這段時間你應有的權利，通通拿得到！

還是看不懂嗎？我們來看個故事。



我要拿遺產！

我們來假設這樣的情境，某個媽媽懷孕的時候，先生在外面有偷生三個小孩。

有一天，爸爸突然過世，媽媽仍在懷孕中，這時候該怎麼分遺產？

假設有一天，爸爸突然過世，媽媽仍在懷孕中，這時候該怎麼分遺產？（https://pixabay.com/）

原則上，懷孕中的胎兒不是人，所以可以拿遺產的人就有「媽媽、外面偷生的三個小孩」，一個人可以拿四分之一。

但是，根據前面提到的民法規定，如果這個胎兒之後順利出生，可以「回溯」取得他應有的權利，也就是繼承爸爸的遺產。

這個時候，遺產的分配必須再把胎兒算進去，每個人拿五分之一。

這樣誰是「人」，大家有懂了嗎？是不是很不政治呢？「法律歸法律」，下週見！

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