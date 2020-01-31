法律歸法律》父債子還，天經地義嗎？

父債子還，真的天經地義嗎？其實法律上可以「拋棄繼承」喔！

原來遺產也可以拋棄？

阿華自從大學畢業後，就很少與父親聯繫。

父親自從失業後，便一蹶不振，之後更醉心於賭博，周遭的親朋好友或多或少都借了他一些錢，近年父親連生活費都是靠阿華接濟。

上個月父親過世了，顯然親朋好友們是慌張多於哀傷，紛紛拿著父親簽名的借據來向阿華要錢。

上個月父親過世了，顯然親朋好友們是慌張多於哀傷，紛紛拿著父親簽名的借據來向阿華要錢。（示意圖，資料照）

遺產也可以不要嗎？

繼承開始時，小孩可以向法院表示他對於被爸媽的遺產「我全都不要」，這在法律上叫做「拋棄繼承」。

套到剛剛說的小故事裡，如果當阿華辦理拋棄繼承之後，他並沒有繼承父親所欠的債務，這時候阿華就可以向拿著父親簽名的借據的親朋好友表示：「那是我爸欠的ㄛ！不關我的事拍謝惹」。

拋棄繼承不總是很划算？

拋棄繼承後，不管遺產是很多錢還是很多負債，都跟繼承人無關了。

所以如果阿華在父親過世後辦理了拋棄繼承，隔一陣子之後才發現，父親其實只是喜歡賴皮到處借錢不還錢，扣掉負債，保險箱裡還有好幾千萬，但這些錢已經和阿華無關了。

當然這個故事太超現實了，實務上更有可能是爸爸簽署的借據一張一張跑出來，送走一個債主之後又來下一個債主，這時候還是辦理拋棄繼承較為一勞永逸。

那如果我老早就知道老爸除了一屁股債，什麼都不會留給我，可不可以預先拋棄繼承呢？

那如果我老早就知道老爸除了一屁股債，什麼都不會留給我，可不可以預先拋棄繼承呢？（https://pixabay.com/）

如果阿華早就料到父親一定會欠人家一大堆錢，所以他很早就跟父親說「你的財產我全部都不要，我要拋棄繼承你的所有東西，以後叫那些債主也都不要來煩我」。

但法律規定拋棄繼承一定要在「繼承開始後三個月內」，才能以書面向法院聲請拋棄繼承。所以事實上阿華在父親還在世時說的這些話並沒有真的產生拋棄繼承的效果。

因為當時父親尚未過世，自然沒有「繼承開始」的情況；再者，因為拋棄繼承必須要用書面向法院表示要拋棄繼承，阿華只是口頭向父親說說氣話，自然不會產生拋棄繼承的效果囉。

所以如果爸媽負債很多，記得要拋棄繼承。



現在的民法已有規定「限定繼承」，所以就算忘記辦理「拋棄繼承」，其實也不會繼承到負債。舉例來說，爸爸負債 500 萬，遺產 300 萬，就算繼承，你也只要還 300 萬就好，不用還到 500 萬。

這一批是不是又很純呢？「政治歸政治，法律歸法律」我們下週見！

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