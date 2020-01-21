法律歸法律》我就是不要分遺產給你，可以嗎？

遺囑的功能，可以用來決定繼承人的應繼分比例、也可以把具體的財產分配給某些繼承人。如果要把財產分給外人，就叫做「遺贈」，被遺贈的人事前不必知道有這件事，只要死者死亡時，就可以依據遺囑請求繼承人分給指定的遺產。

我就是不要分遺產給你，可以嗎？（https://pixabay.com/）

遺囑是什麼？我可不可以把錢錢都留給小三？

阿榮在上個月父親的告別式上和妹妹為了遺產的問題大吵一架，原因在於，兩人在父親的書房裡找到了這麼一封遺書。

阿榮，當你看到這封信，就代表老爸已經不在人世了，我這一生最遺憾的，莫過於你盼了 10 年，我依舊無法給你一個完整的家庭。 你媽媽和我的問題，是家裡最大的不幸，我們對彼此的愧歉從來只會多，而不會少，而在你身上我也看見當年我的影子，或許感情問題，才是我基因裡最致命的缺陷吧！ 這也是老爸給你的最後一道功課，希望你能走出不一樣的人生。 老爸能留給你的不多，家裡的祖地是要拜祖先的，就全給你了。辦完喪事有剩的存款，你和妹妹各拿一半去吧！ 至於我在新莊的小套房，就留給你們的王阿姨了，這些年來全多虧她照料我，相信你們都看在眼裡，希望你能尊重老爸的決定。 老爸 阿財 2018/11/24

糟糕的是，即使父母不合早年離婚，但兄妹兩人始終盼望著一家團圓，從來沒想過會有會有這麼一位「王阿姨」介入家庭。

現在，雖然這位阿姨，在老爸生前付出不少，也永遠只能是「王阿姨」了，卻能從老爸那邊拿到新莊的套房，更加點燃兄妹倆間的意見矛盾。

究竟，要怎麼看待這份遺書呢？

究竟，要怎麼看待這份遺書呢？（https://pixabay.com/）

遺囑是什麼？可以怎麼寫？

遺囑就是死者生前交代後事的東西，最重要的是就是可以決定把遺產給誰。

目前寫作遺囑的最低年齡限制為 16 歲，寫作方式有五種，不論是哪一種寫作方式，都有嚴格的格式和程序規定，如果欠缺一項，即使後人補上，也依舊是無效的遺囑。

以寫作成本最低的「自書遺囑」來說，因為很容易被偽造，為了確定是本人的意思，法律規定需親筆寫完，而不可以用電腦打字，且在遺囑中要記明完成遺囑的日期，最後再親自簽名。

遺囑的交代有限制嗎？

不過，遺囑不是想寫什麼就寫什麼，上禮拜提到的「特留分」，就是在限制遺囑的一枝穿雲箭。

簡單來說，在民法規定「特留分」的情況下，老爸如果可以把套房留給新莊王小姐，但要注意金額是否會超過阿榮和妹妹的特留分。

如果超過了，阿榮和妹妹就跟新莊王小姐把多的錢要回來。

這樣，大家懂遺囑的重要性了嗎？

遺囑可以交代什麼事？

遺囑的功能，可以用來決定繼承人的應繼分比例、也可以把具體的財產分配給某些繼承人。如果要把財產分給外人，就叫做「遺贈」，被遺贈的人事前不必知道有這件事，只要死者死亡時，就可以依據遺囑請求繼承人分給指定的遺產。

在今天的例子中，老爸阿財把祖地全留給阿榮，又要把新莊的套房送給王阿姨，剩下的存款讓阿榮和妹妹平分，乍看之下已經對妹妹很不公平。

假如這些財產分別價值，祖地1000萬、套房500萬、存款300萬，原本妹妹可以期望分到價值450的遺產（特留分），卻因為老爸的私心剩下150萬，因此在短缺的300萬範圍內，老爸的遺囑將因為違反法律規定而無效，於是妹妹可以向王阿姨和阿榮，再分別拿回相當於300萬元的財產回來。

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