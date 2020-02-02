法操》看電影學法律《陽光普照》中的法律問題

這是一部描寫家庭、親情的電影，其中對於家庭關係的描繪，讓許多人產生共鳴，雖然不是每個人的家中，都會有進入少年輔育院的弟弟，但家人中的互動，家人期待與失望對家庭的影響，都可以反映出現代社會中的現實狀況。

《陽光普照》（圖：甲上娛樂FB）

◎法操司想傳媒

2019年金馬獎大贏家，台灣劇情長片《陽光普照》，獲得最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角與最佳剪輯共5獎項。電影從男主角阿和朋友菜頭去找黑輪理論，菜頭將黑輪的手砍斷開始。故事圍繞在阿和一家四口，父親阿文是駕訓班教練，母親琴姊是造型師，幫酒店小姐做造型。叛逆的阿和，不被自己的父親期待，母親琴姊希望解決他們父子間的矛盾，優秀的哥哥阿豪幾乎是這個家唯一的陽光，但就在一次的事件整個家庭的關係開始慢慢改變……。

這部電影中，牽涉到那些法律問題呢？以下內容無雷，請放心觀看！

菜頭砍斷黑輪的手

全片最血腥的畫面，大概就是黑輪的手被砍下來掉進熱湯內。由於整個手掌都掉進熱湯裡，所以手掌的肌肉萎縮，沒有接上去的可能，由於無法回復機能，屬於毀敗或嚴重減損一肢以上之機能。構成刑法第278條重傷罪，處5年以上12年以下有期徒刑。

少年輔育院

根據刑法第18條規定，14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑。但其實12歲未滿18歲人犯罪，主要都是以《少年事件處理法》處理，除了在少年犯罪情節重大、犯重罪等，認為受刑事處分為適當者才會進入普通法院審理。

少年法院可以對犯罪的少年施以假日生活輔導、保護管束和感化教育，而少年輔育院，就是施行感化教育的地方，依據《少年輔育院條例》第2條規定，少年輔育院的目的在於矯正少年不良習性，使其悔過自新；授予生活智能，俾能自謀生計；並按其實際需要，實施補習教育，得有繼續求學機會。感化教育也有期限的限制，最多只能3年。

阿和的小女朋友懷孕

在阿和進入少年輔育院後，阿和的女朋友小玉被阿姨帶到阿和家，說她懷孕了。在影片中，小玉住進了阿和家，由琴姊照顧，並將美容美髮的專業交給他，阿和和小玉也在輔育院中，完成結婚儀式。所以小玉和阿和的小孩，根據民法第1061條及第1062條規定，為婚生子女。即便是阿和出獄小孩出生後，他們才結婚，也可以依據民法第1064條規定視為婚生子女。

若小玉的阿姨不滿想要對阿和提告，依據刑法第227條，對未滿16歲男女性交罪，可以處7年以下有期徒刑，因為當然阿和的媽媽也同樣可以提告小玉。不過刑法第227-1條有特別針對18歲以下減輕或免除其刑，這也就是我們俗稱的兩小無猜條款。

阿和借用腳踏車載琴姊

電影的最後一幕，阿和用路邊的腳踏車載著琴姊，這樣隨便拿別人腳踏車的行為，在法律上會有什麼問題嗎？

由於阿和並沒有想要將路邊的腳踏車占為己有，欠缺所有的意圖，所以不會構成竊盜罪。而這樣的行為在法律上被稱為使用竊盜，並不會有刑法上的處罰。而在民事上，則可能可以向阿和請求不能使用腳踏車所產生的不利益，例如這段時間的交通費，還有腳踏車因為這段時間使用所造成的耗損。

這是一部描寫家庭、親情的電影，其中對於家庭關係的描繪，讓許多人產生共鳴，雖然不是每個人的家中，都會有進入少年輔育院的弟弟，但家人中的互動，家人期待與失望對家庭的影響，都可以反映出現代社會中的現實狀況。另外在這當中也有一部分在探討，曾經犯過錯的人，賦歸社會碰到的困難及挑戰！

劇情長達2小時36分鐘，但劇情節奏安排完全不會有過於冗長的感受，拍攝畫面光影的掌握也讓人覺得非常舒服！非常推薦大家觀看！

本文經授權轉載自法操 看電影學法律《陽光普照》中的法律問題

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法